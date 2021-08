McDonald’s presenta un nuovo menu vip con la rapper Sawetiee

di Valentina Dirindin 1 Agosto 2021

McDonald’s ha annunciato il lancio di un nuovo menu in collaborazione con una celebrità: questa volta la scelta è ricaduta sulla giovane rapper dall’origine multietnica (la madre è madre cinese-filippina e il padre afro-americano) Sawetiee. Ancora un’idolo dei teen, dunque, che arriva dopo il menu realizzato in collaborazione con i BTS, che ha causato in alcuni paesi non pochi problemi di assembramenti incontrollati.

Il Saweetie Meal , che debutterà il 9 agosto, propone un Big Mac, un Chicken McNuggets in quattro pezzi, patatine medie, Sprite media, salsa barbecue piccante e una speciale salsa “Saweetie ‘N Sour”. Di recente, tra l’altro, la rapper Saweetie si è fatta notare non solo come musicista, ma anche come chef dilettante.

Ha pubblicato infatti una serie di ricette indiscutibilmente creative ma anche indiscutibilmente discutibili come “Oysters a la Top Ramen” e “Secret Alfredo Sauce” su The Ringer e sarà presente nel nuovo programma di cucina di Paris Hilton, Cooking With Paris . E – udite udite, e indignatevi – la rapper è poi diventata virale anche per aver condito la pasta con la salsa ranch. La sua cucina – diciamo – “contaminata” ha anche ispirato un cartello promozionale che accompagna il nuovo menu di McDonald’s e che spiega i diversi modi in cui si possono abbinare le diverse componenti, incluso mettere le patatine fritte nel Big Mac o mettere i Chicken McNuggets tra i panini.