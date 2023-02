McDonald’s: Sarah Michelle Geller racconta come ha creato un precedente legale a cinque anni

Sarah Michelle Geller ha ricordato di quando MCDonald's l'ha citata in giudizio a causa di una pubblicità fatta per Burger King quando la futura Buffy aveva solo 5 anni.

di Manuela Chimera 7 Febbraio 2023

Sarah Michelle Geller aka Buffy ha ricordato un fatto accaduto quando aveva 5 anni. Prima ancora di diventare Buffy l’Ammazzavampiri, infatti, l’attrice aveva recitato in uno spot pubblicitario di Burger King. Ebbene: a McDonald’s all’epoca quello spot non era piaciuto per niente e aveva citato in giudizio la giovanissima attrice. Ma che cosa mai poteva aver combinato a quella tenera età?

McDonald’s vs Sarah Michelle Geller

L’attrice, mentre parlava della sua carriera con Buzzfeed UK, ha ricordato un episodio buffo della sua infanzia. Adesso l’attrice lo ricorda come un fatto divertente. In pratica quando aveva cinque anni aveva partecipato a una campagna pubblicitaria per Burger King. Durante lo spot l’attrice era stata la prima persona a pronunciare in una pubblicità il nome di un concorrente.

Però McDonald’s non aveva per niente gradito sentirsi nominato nella pubblicità del suo rivale e così all’epoca decise di denunciare tutti: l’agenzia pubblicitaria che aveva realizzato la campagna, Burger King e pure la piccola Sarah Michelle Geller. Ripetiamo: McDonald’s ha denunciato una bambina di 5 anni.

Mentre si attende ancora una replica di McDonald’s (People ha chiesto al colosso dei fast food la sua versione dei fatti, ma McDonald’s tace) su come abbia potuto pensare che fosse una buona idea denunciare una bambina così piccola, ecco che l’attrice in realtà non ha vissuto in maniera traumatica quella vicenda. Anzi: tutto quello che si ricorda di quel periodo è che non mangiava spesso al fast food, ma quando ci andava, voleva solo l’hamburger.

Quando la madre le disse che avrebbe fatto una pubblicitàper Burger King, Sarah Michelle Gellere ricorda di essere stata molto felice sulle prime: le era stato promesso che avrebbe potuto mangiare un hamburger. Solo che mentre girava lo spot si era resa conto di una terribile verità: quello che ha imparato all’epoca, infatti, è che quando si vedono degli hamburger nella pubblicità, i semi sopra al pane sono incollati uno per uno per far sì che sembri perfetto e bello. Inoltre sopra viene cosparso di gommalacca e viene dipinto, sempre per lo stesso motivo.

Scherzando Gellar ha riso dicendo che la TV non è reale. Un’altra cosa che ricorda è che durante tutta la vicenda giudiziaria non le è stato permesso di mangiare da McDonald’s, una cosa difficile da digerire per una bambina di quell’età visto che tutti i suoi amici e compagni facevano lì le loro feste di compleanno. E ricorda tutte quelle torte di mele che si è persa per questo motivo.