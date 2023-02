McDonald’s sta facendo affari d’oro nonostante gli aumenti ai prezzi

di Luca Venturino 3 Febbraio 2023

Il lungo braccio dell’inflazione arriva proprio dappertutto, anche all’ombra degli archi dorati. Eh sì, perché perfino il menu di McDonald’s, che potremmo tranquillamente considerare una delle più resistenti roccaforti della convenienza, si è dovuto piegare all’aumento generalizzato dei prezzi che nel corso degli ultimi mesi ha travolto il mondo dell’alimentare (e non solo). Eppure, pare che tali rincari non abbiano affatto scoraggiato i clienti che, dopo avere evidentemente notato che il caro e vecchio Big Mac continuava a rimanere tutto sommato abbordabile, hanno continuato a frequentare i ristoranti del colosso a stelle e strisce determinando un netto aumento dei margini di profitto.

Quando il gioco si fa duro, meglio ordinare un Happy Meal

Basti dare un’occhiata a qualche dato: le vendite same-store (ossia, per intenderci, che paragonano nel tempo le performance degli stessi negozi) hanno messo a segno un aumento del 10,9% nel corso del 2022, con il quarto trimestre dell’anno passato che in particolare si è distinto grazie a un aumento del 12,6%.

Attenzione, però: non si tratta di un semplice caso di “i prezzi sono aumentati e quindi anche i guadagni“. Eh già, perché di fatto i dati svelano anche che i clienti che sfilano sotto gli archi dorati sono sempre di più, con una crescita del 5% rispetto all’anno precedente. La motivazione, in un certo senso, ve l’abbiamo già spiegata: sì, i prezzi sono aumentati leggermente, ma il caro vita ha preso a incidere con così tanta severità che evidentemente sempre più persone sono attratte dalle soluzioni più economiche – come i fast food, per l’appunto.

Di nuovo, quest’ipotesi trova piena conferma nei numeri: l’analista Neil Saunders, amministratore delegato di GlobalData, ha svelato che sempre più clienti sono alla ricerca di opzioni di ristorazione a basso costo per traghettare questo periodo di forte incertezza economica.

È bene notare, per di più, che McDonald’s ha appena chiuso un anno ricco di fertilissime iniziative, una su tutta l’introduzione dei cosiddetti Happy Meal per adulti: l’operazione nostalgia fu accolta con fortissimo entusiasmo, tanto che il CEO Chris Kempczinski ha dichiarato che il suo lancio portò alle vendite digitali settimanali più alte che la società avesse mai visto nel contesto statunitense.

Insomma, in altre parole il 2022 è stato, per il colosso del fast food, l’incastrarsi di numerosi tasselli che sono caduti al posto giusto e nel momento giusto: dal sopracitato lancio degli Happy Meal per adulti, frutto di una fruttuosa e attenta operazione di marketing; alla crisi che ha spinto i consumatori verso il risparmio.