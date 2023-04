McDonald’s: negli USA calo degli ordini delle patatine, sono troppo care

di Manuela Chimera 28 Aprile 2023

McDonald’s ha fatto sapere che i clienti stanno comprando meno patatine fritte. Ovviamente il colosso dei fast food non ha chiarito il perché di questo calo delle vendite di uno dei prodotti di punta dell’azienda, ma se si fa un rapido giro su Reddit ci si rende conto che il motivo è uno solo: le patatine fritte di McDonald’s sono diventate troppo care.

McDonald’s: patatine fritte, ma quanto mi costate?

Le patatine fritte di McDonald’s sono un’istituzione. Sono la voce del menu più ordinata dai clienti, lo conferma anche il report FANual 2022. Tuttavia, ultimamente, ecco che pare che i clienti abbiano cominciato a ordinare sempre meno patatine. Il motivo? Pare che siano diventate più costose di quanto valgano.

McDonald’s ha da poco annunciato che il primo trimestre del 2023 è andato molto bene, con un aumento del +12,6% nelle vendite globali. Il che non è male in un periodo di crisi economica come questo. Tuttavia l’azienda ha anche notato che i ristoranti stanno registrando un leggero calo delle unità per transazione.

Che detto così ai non addetti al settore può voler dire poco, ma che tradotto significa che i clienti aggiungono meno articoli ai loro ordini. E fra le voci del menu meno aggiunte ci sono proprio le patatine fritte.

LEGGI ANCHE McDonald’s lancia il packaging che diventa un tavolino per la Design Week

Anche Chris Kempczinski, il CEO di McDonald’s, ha confermato questa tendenza. Un po’ in tutto il mondo la gente sta smettendo di aggiungere le patatine agli ordini. In realtà la cosa non ha stupito nessuno.

Su Reddit i clienti stanno già da tempo discutendo di questa cosa. In molti ritengono che le patatine fritte siano diventate “oltraggiosamente costose”. Qualche cliente ha spiegato che ormai non ordina più patatine fritte in quanto non ne vale la pena: dove sta lui, la confezione grande è arrivata a costare 5 dollari.

Un altro utente ha spiegato che le patatine costano in maniera oscena rispetto ad altre voci del menu. Ma i problemi per le patatine fritte di McDonald’s non si limitano ai prezzi esorbitanti. In molti si lamentano del fatto che spesso non sono cotte bene e che vengono consegnate quasi crude e mollicce.

Ma quanto costano esattamente queste patatine fritte? Parlando sempre della porzione grande, ovviamente il prezzo varia un po’ a seconda della localizzazione. Nel New Jersey, per esempio, il costo attuale è di 4,39 dollari. Per fare un paragone, un panino McDouble costa 2,89 euro, mentre un McChicken 2,59 euro. In pratica ora nel New Jersey una porzione grande di patatine costa quasi quanto un McCrispy (4,69 dollari).

Se si va a vedere, poi, quanto costa una porzione grande di patatine dai rivali Burger King e Wendy’s, ecco che cui il prezzo è rispettivamente di 3,69 dollari e 3,79 dollari.

Viene da chiedersi, poi, se questo calo delle vendite possa essere dovuto anche al fatto che, in alcuni paesi, le patatine fritte vengono cotte usando un aroma di manzo, cosa che ha fatto infuriare vegetariani e vegani (ma non qui in Italia: qui da noi le patatine non vengono fritte con l’aroma di manzo, ma sono totalmente vegetariane).