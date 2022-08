McDonald’s testa il Big Mac al pollo: successo o flop?

di Manuela 18 Agosto 2022

Ogni colossono del fast food fa quello che può per incrementare le vendite. Se da una parte abbiamo Papa Johns che ci propone le Papa Bowls, la pizza senza crosta e tutto condimento, ecco che dal canto suo McDonald’s ci prova con il Big Mac al pollo. Successo? Flop?

Qualcuno ha provato la nuova offerta di McDonald’s: in questi Chicken Big Mac, in pratica, la polpetta non sarà più di manzo, bensì di pollo. In realtà il Big Mac al pollo aveva fatto la sua comparsata a inizio anno nel Regno Unito. Adesso, invece, verrà testato nella zona di Miami per un periodo di tempo limitato, a partire da fine mese. E se le recensioni saranno abbastanza buone, ecco che potrebbe diffondersi ben presto in tutti gli Stati Uniti (se non saranno buone, invece, farà la fine dell’hamburger vegano, snobbato da tutti).

Il Big Mac di pollo seguirà la formula classica: ci sono il panino al sesamo, la salsa speciale, la lattuga, il formaggio americano e i sottaceti. Ma la novità sarà che al posto delle polpette di carne di manzo ci saranno due polpette di pollo in tempura. Nulla si sa della cipolla tagliata a dadini, al momento non pervenuta.

Esattamente come Papa Johns, in pratica McDonald’s ha introdotto nel proprio menu una nuova voce che sfrutta semplicemente un nuovo assemblaggio di ingredienti e salse che ha già a disposizione nei negozi. Il tutto in un periodo in cui il pollo sembra prevalere nelle preferenze dei clienti rispetto al manzo.

In realtà molti clienti avevano già provato ad assemblare un Chicken Big Mac: praticamente avevano ordinato diversi item del menu, togliendo la carne di manzo dal classico Big Mac e infilandoci il pollo già usato in altri panini.

Così ecco che quelli del Washington Post hanno fatto lo stesso, visto che arrivare a Miami era un po’ lunghetta. Hanno preso un Big Mac e due McChickens, hanno tolto dal Big Mac il manzo e ci hanno infilato le polpette di pollo dei McChickens che sono solamente un po’ più piatti e compatti delle polpette usate nel Chicken Big Mac.

Il risultato? Più o meno quello che tutti si aspettavano. Il fatto è che già nel Big Mac classico la carne solitamente è abbastanza anonima, risalta solamente a causa della salsa piccante, dei sottaceti e della lattuga, ma di suo sa ben poco.

E la versione al pollo non differisce da quella al manzo: il sapore del pollo è in secondo piano rispetto a quello di tutti gli altri condimenti, anche se il fatto che la polpetta di pollo sia un pochino più croccante pare aggiungere una nota di merito. Che ne dite? Il Chicken Big Mac riuscirà a prendere il volo e conquistare gli americani o farà la desolante fine dell’hamburger vegano?