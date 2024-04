Meghan Markle avrà un cooking show su Netflix

Una domanda che mai avreste pensato di porvi: in uno spettro che spazia da Martha Stewart a Brooklyn Beckham quale potrebbe essere il posto di Meghan Markle? Per avere una risposta più o meno soddisfacente non ci resta che attendere: la Duchessa di Sussex sta per tornare sul piccolo schermo con un cooking show per Netflix. E c’è di più: ci sarà, in un certo senso, anche il principe Harry.

Ok, mettiamo un poco di ordine: stando a quanto lasciato trapelare dai colleghi di Deadline, che vantano l’esclusiva sulla notizia, pare che la Archewell Productions – ossia la società di produzione di Markle e suo marito – stia lavorando alla produzione di due nuove serie televisive per Netflix, di cui una che dovrebbe interessarsi al mondo del polo professionistico, grande passione del principe Harry. Per carità, certamente molto figo e interessante, ma ciò che attira la nostra attenzione è la seconda – il cooking show della Duchessa.

Tutto ciò che sappiamo sul cooking show di Meghan Markle

Partiamo dal presupposto che sono almeno un paio di anni che Meghan Markle lascia intendere più o meno apertamente la sua passione per il mondo del cibo – dalle sue dichiarazioni più dirette, dove si è definita una “foodie”; fino a quelle più audaci, come quando confessò di essere una vera e propria maga del ragù. Confessione che, da ora in avanti, sarà da intendere secondo i più rigidi binari della promessa: finalmente la Duchessa del Sussex ha l’occasione di mostrare al mondo intero le sue ricette e capacità ai fornelli.

Ma torniamo a noi – le informazioni più pratiche sul cooking show di Meghan Markle, come ad esempio le coordinate temporali, sono tristemente rarefatte. Il programma, stando a quanto riportato da Deadline, dovrebbe andare a celebrare “le gioie della cucina, del giardinaggio, dell’intrattenimento e dell’amicizia”.

Lo show sarà prodotto diretto dal regista Michael Steed, che ha lavorato a “Parts Unknown” di Anthony Bourdain, e da Leah Hariton, showrunner che nel proprio curriculum può già vantare un altro cooking show di alto profilo, e cioè “Selena + Chef” di Selena Gomez su HBO.

Sia l’incursione culinaria di Meghan Markle che la lettera di amore al polo professionistico di suo marito sono da intendersi come parte dell’accordo da 100 milioni di dollari stretto dalla coppia con Netflix nell’ormai lontano 2020. “Attraverso il nostro lavoro con diverse comunità e i loro ambienti” avevano spiegato in una dichiarazione, “il nostro obiettivo sarà quello di creare contenuti che informino ma diano anche speranza“. Parole che, all’alba di un cooking show, leggono già come un tentativo di mettere le mani avanti: staremo a vedere.