Meghan Markle non ha mai più riassortito i prodotti in vendita sul suo sito

I prodotto griffati Meghan Markle erano andati sold out in pochissimo tempo, ma non sono più riapparsi.

Ridicolizzare gli sforzi della povera (si fa per dire) Meghan Markle di costruirsi un suo “personal brand” di successo sembra sia diventata una delle poche attività che riunisce tutto il pubblico anglofono, dall’Inghilterra agli Stati Uniti.

Va detto che la duchessa di Sussex non manca mai di far pervenire materiale alle malelingue: da una serie tv che ha suscitato le pernacchie di critica e pubblico per la sua affettazione, la “guerra delle marmellate” con Kate Middleton, alla sua stra-anticipata linea di prodotti anche lei nata in circostanze un po’ complicate, partita come “American Riviera Orchard” e poi ribattezzata “As Ever” per problemi di marchi registrati.

Ebbene, una volta giunta sugli scaffali virtuali dell’e-commerce, “As Ever” è rapidamente andata esaurita, per poi non tornare più.

Cosa succede a “As Ever”?

Dopo un lungo periodo di promozione e anticipazioni, iniziato nel febbraio 2024, i prodotti griffati Meghan Markle erano finalmente disponibili per la vendita: una composta di mirtilli, miele selvatico con favo, tisane e miscelati per dolci da forno, e non sono durati nemmeno 30 minuti.

Addirittura il miele è andato sold out dopo appena cinque minuti: insomma, finalmente una gioia per Meghan, dopo una sequela di rogne che ormai ce la stavano quasi facendo stare simpatica. Eppure qualcosa anche qui è andato storto.

Da quasi tre mesi il negozio online di As Ever è praticamente vuoto, e tutto l’hype che si era generato dopo la prima vendita è del tutto sparito e anche i (pochi, a quanto pare) fan che aspettavano nuove possibilità di acquisto si dicono frustrati e accusano la loro beniamina di ghosting bello e buono.

A dare un punto di vista professionale sulla questione è Renae Smith, fondatrice dell’agenzia di comunicazione The Atticism che, intervistata dal The Express, non nasconde le sue preplessità.

“Da un punto di vista di PR e costruzione del marchio, la strategia sembra un po’ improvvisata. Il miele esaurito in cinque minuti è notevole, ma è anche indice di mancanza di pianificazione. Il miele è miele. Non ci vogliono sei mesi per trovarne altro”.

Che si tratti di marketing di scarsità? Anche in quel caso Smith non è convinta: “se non ti aspettavi di vendere così tanto, hai un problema di approvvigionamento. Se te lo aspettavi, dov’è il piano per mantenere l’interesse?”.