Melegatti, l’azienda che inventò il pandoro, ora è di una multinazionale irlandese

C’era un tempo in cui il suo pandoro era il più amato dagli Italiani: almeno, così diceva il claim della Melegatti, azienda con una storia lunghissima, che oggi cambia completamente direzione. Non una storia qualunque, quella della Melegati, ma la storia dell’unico vero competitor del dolce di Natale per eccellenza: fu Domenico Melegatti, il 14 ottobre 1894 a ricevere il Certificato di Privativa Industriale dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d’Italia per aver inventato il nome, la forma e la ricetta del Pandoro.

Per tutti gli anni a venire, fino a quelli del boom commerciale, il pandoro con la scatola blu era sinonimo di italianità, ed era su tutte le tavole italiane sotto le Feste: erano tempi in cui l’artigianalità dei lievitati natalizi era ancora una cosa lontana, e Melegatti si spartiva il Natale con una manciata di competitor italiani.

Poi, negli anni Duemila, arrivarono le prime difficoltà. Il fallimento, nonostante gli appelli all’acquisto dei pandori Melegatti da parte dei dipendenti e le storie eroiche e colorate di chi lì dentro, in quella fabbrica di pandori, lavorava da sempre, e non solo per soldi, ma per affezione al marchio e alla storia che rappresentava. Come quando due operai vegliarono sul lievito madre per tutta la notte, per salvarlo. A salvare l’azienda (o meglio, ad acquisirla, era invece stato Giacomo Spezzapria, che aveva riportato il pandoro Melegatti sul mercato. Fino alla nuova cessione dell’azienda, che finisce oggi nel portfolio di una multinazionale irlandese, lei e (che ci piaccia o no) la storia del pandoro italiano.

Valeo Foods acquisisce Melegatti

Ha sede a Dublino la multinazionale europea Valeo Foods, uno dei principali produttori europei di dolci, snack e prodotti da forno, che oggi ha acquisito con successo gli asset di Melegatti 1894 S.p.A..

“Siamo entusiasti di accogliere Melegatti all’interno del Gruppo Valeo Foods”, ha dichiarato Ronald Kers, CEO del Gruppo. “Questa acquisizione rappresenta un passo strategico importante nell’ampliamento del nostro portafoglio di marchi noti e di alta qualità, e conferma il nostro impegno verso l’eccellenza, l’innovazione e la creazione di valore nel lungo termine. Integrando Melegatti nel nostro business, rafforziamo la nostra presenza nell’Europa sud-occidentale e apriamo nuove opportunità di crescita a livello globale, portando nel mondo le autentiche specialità da forno italiane.”

L’acquisizione – fa sapere l’azienda – “consentirà inoltre al Gruppo Valeo Foods di potenziare le proprie capacità produttive e logistiche, aumentando la capacità per soddisfare una domanda crescente, pur mantenendo il carattere distintivo e l’autenticità dei prodotti Melegatti”.

Roberto Spezzapria, Presidente di Melegatti, ha commentato: “Dopo il successo del rilancio dello storico marchio Melegatti nel mercato italiano, siamo orgogliosi di affidarne il futuro all’esperienza e alla competenza del Gruppo Valeo Foods. Siamo certi che Valeo Foods guiderà il marchio in una nuova fase di crescita internazionale, rafforzandone ulteriormente il valore e onorandone le profonde radici nella cultura italiana.”