Menabrea vuole riportare in voga la Panachè: ecco il nuovo prodotto estivo

Fresco, che d’altronde sotto il sole estivo ogni bevanda deve tenersi obbediente a questa parola d’ordine. Poi un poco nostalgica, che tra una nevicata e l’altra delle domeniche d’agosto è facile che torni a bussare il pensiero agli anni andati. Menabrea presenta Birra e Gazzosa alla Genziana: panachè dal colore giallo chiaro, leggermente alcolica (2,5% vol).

Al di là di ogni retorica il lancio in questione pare teso a intercettare una tendenza di cui, su di queste pagine, vi raccontiamo almeno da qualche mese: quella che vede le cosiddette bevande NoLo (“No” o “Low”, ovvero basso, alcol: analcolici o simili, tanto per intenderci) scalare con vigore ogni classifica dei consumi, anche e soprattutto per quanto riguarda il mondo del vino. Non ci credete? Eppure pensate che pure gli stessi tifosi inglesi, alla finale di Euro 2024, hanno fatto il pieno di NoLo drink.

Com’è il nuovo prodotto di Menabrea?

Fresco e un po’ nostalgico, dunque, ma anche e soprattutto intelligente e ben direzionato: la nuova bevanda di casa Menabrea si presenta in un abito trasparente con un’etichetta color carta da zucchero, ispirata ai fiori di genziana; e il suo lancio riprende di fatto le radici storiche del birrificio piemontese, riscoprendo la tradizione della gazzosa.

Dal birrificio promettono che si tratta della scelta perfetta per un aperitivo fresco e leggero o, forse più democraticamente, per “un momento di relax in qualsiasi ora del giorno”; e soprattutto riconoscono che la “tendenza delle birre a bassa gradazione alcolica non è solo una moda passeggera, ma un vero e proprio cambiamento nelle abitudini di consumo”.

Da qui, come si suol dire, l’idea di prendere due piccioni con una fava e, perché no, offrire una propria personale interpretazione a una tendenza in evidente e forte crescita. “Abbiamo voluto creare un prodotto che non rispondesse solo ad una moda” ha commentato a tal proposito Franco Thedy, patron di Menabrea “ma che soddisfacesse il gusto e l’equilibrio che contraddistinguono le nostre birre.”.

La nuova Panaché a marchio Menabrea sarà disponibile in bottiglie da 27 cl in punti vendita e locali selezionati, con l’idea di debuttare per rendere più sopportabili le roventi giornate estive per poi accompagnare gli appassionati anche durante il resto dell’anno.