Mentos debutta nel mercato dei soft drink con una bibita in tre gusti

di Luca Venturino 4 Luglio 2023

Mentos è pronta a fare il suo debutto nella categoria dei soft drink: la bibita pilota del marchio è un’analcolica non gassata disponibile in tre gusti differenti e contenente dei piccoli pezzetti di gelatina. È bene notare che il lancio, per quanto come accennato rappresenti un primo approdo per il brand in questione, è di fatto preceduto dal successo internazionale ottenuto nel corso degli ultimi anni dai cosiddetti Chupa Chups da bere, arrivati in Italia appena un paio di anni fa ma già forti della duplice conseguimento del Superior Taste Award da parte dell’’Istituto Internazionale del Gusto del Belgio. In altre parole potremmo definire quella di Perfetti Van Melle, società madre dei marchi in questione, come una scommessa su di un terreno ormai già ben sondato.

Tutti i dettagli della bibita targata Mentos

Il primo soft drink di casa Mentos è, come già anticipato in apertura di articolo, una bibita non frizzante a basso contenuto di zuccheri che contiene dei pezzetti di gelatina al suo interno. La confezione, stando a quanto lasciato trapelare dal marchio, sarà una lattina sottile in formato da 240 ml disponibile in tre diverse varianti ispirate ai più popolari gusti del brand – limone e menta, soda kick alla mela e mix fruttato.

Secondo quanto dichiarato da Mentos e dalla sua società madre, la produzione della bibita in questione è di fatto stata affidata alla sudcoreana Namyang Co su licenza Perfetti Van Melle; mentre le lattine verranno distribuite nel contesto europeo dalla società con sede in Olanda Engel Foreign Food B.V.. È bene notare, per di più, che la sopracitata Namyang Co è di fatto la stessa azienda che, una manciata di anni fa, si occupò del lancio della bevanda frizzante dedicata ai Chupa Chups.

“Abbiamo lanciato la bevanda frizzante Chupa Chups nel 2018” ha spiegato a tal proposito Kihoon Kim, Direttore dipartimento estero di Namyang “e da allora abbiamo ottenuto riconoscimenti per la qualità e il gusto in tutto il mondo. Ora, con questa novità Mentos garantiremo ancora una volta un fresco piacere ai consumatori in tutto il mondo”.

Un entusiasmo naturalmente condiviso anche dai partner in affari: Marta Ballesteros, Global licensing Manager Perfetti Van Melle, non ha esitato a dirsi “entusiasta del lancio di questa bevanda innovativa per Mentos, che dimostra il nostro costante impegno verso l’innovazione e la creazione di esperienze di marca eccezionali. Sono certa che conquisterà i palati esigenti dei consumatori di tutta Europa, offrendo una sensazione di gusto deliziosa e inaspettata”.