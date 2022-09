Messico: apre un pacchetto di patatine e trova un topo morto come sorpresa

A quel momento felice in cui apri il pacchetto di patatine e tiri fuori la sorpresa... Solo che la sorpresa è un topo morto. È successo in Messico.

di Manuela 30 Settembre 2022

Questa storia arriva dal Messico. Anche se siamo cresciutelli, quando apri un pacchetto di patatine con sorpresa un po’ ti pervade quel brividino di eccitazione nell’attesa di scoprire cosa hai vinto? Ecco: il brividino di eccitazione si trasforma immantinente in brividone di disgusto quando la sorpresa che tiri fuori è un topo morto.

La sfortunata vincitrice del roditore defunto si chiama Esther De La Rosa. La donna messicana ha pubblicato un video su Twitter e TikTok dove fa vedere la macabra scoperta. La donna aveva comprato un pacchetto di patatine, ma quando lo ha aperto, al posto del solito gadget in regalo, ha trovato un intero topo morto e stecchito.

Incredula, la donna ha spiegato che, in prima battuta, aveva pensato a uno scherzo, ma poi si era resa conto che non lo era. Quello non era un topo finto, un giocattolo a forma di topo, bensì era un topo morto vero. Così ha deciso di pubblicare il video della disgustosa (e poco salubre) scoperta sui social, scatenando una sorta di psicosi in tutto il Paese.

Comunque la donna è in buona compagnia in quanto a sorprese del genere. In Turchia un assistente di volo aveva scoperto una testa di serpente nel cibo servito sull’aereo, mentre in un KFC del Regno Unito una cliente si era trovata con una testa di pollo fritta all’interno di una porzione di alette di pollo.

Ecco il video di Twitter dove si può vedere il pacchetto di patatine incriminato con annesso topo morto: