Metro, Cannucce di carta Professional: richiamo per rischio chimico

di Manuela 30 Giugno 2022

Ancora un nuovo richiamo, ma questa volta sul sito della Metro (dopo quello inerente i Mitili di Giò Mare): è stato ritirato un lotto delle Cannucce Metro Professional di carta a causa di un rischio chimico. L’avviso di richiamo riporta la data del 28 giugno 2022 come quello dei controlli effettivi svolti.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è 500 Cannucce Carta 14,5x6cm MP e 500 Cannucce Carta 19,7x6cm MP, mentre il marchio del prodotto è Metro Professional e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Metro International Supply Gmbh. Sull’avviso non è riportato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Changya NewMaterial Technology Co., Ltd, quello con sede dello stabilimento in Dongsheng Road 766, JiaoChuan Street a ZhenHai, Ningbo, Cina.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello denominato 2021/09/29 PO: 81-256.165, mentre in questo caso la data di scadenza o termine minimo di conservazione non sono pertinenti. L’unità di vendita è rappresentata dalle confezioni da 500 unità.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la non conformità al test di migrazione (Optical Brightner). Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non utilizzare o distribuire il prodotto sopra indicato, bensì di riconsegnarlo presso il punto vendita di acquisto.