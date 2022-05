Metro, Mitili di Giò Mare: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 20 Maggio 2022

Sul sito della Metro è stato pubblicato un nuovo richiamo (dopo quello delle Trance di pesce spada mezzaluna surgelate di Noriberica): è stato ritirato dal commercio un lotto dei Mitili (cozze) di Giò Mare a causa di un rischio microbiologico. Sull’avviso di richiamo la data effettiva dei controlli è quella del 16 maggio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Mitili (Mytilus galloprovincialis), le comuni cozze, mentre il nome dello stabilimento o del produttore è Giò Mare srl.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 2293111 (DDT 8.322), quello con data di pesca dell’11 maggio 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 150 grammi. Sull’avviso di richiamo non è indicata la data di scadenza o termine minimo di conservazione.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza di E.coli che supera i limiti consentiti dalla legge. Pertanto la ditta Giò Mare srl ha provveduto a mandare l’avviso di richiamo a Metro Italia (filiale Milano) per chiedere l’urgente ritiro dal mercato del numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione.

Per questo motivo la ditta Giò Mare chiede alla Metro di contattarli subito via telefono al n. 0547/675446 e fornire informazioni relative al ritiro e allo stato di congelamento del prodotto via fax al n. 0547/75139.