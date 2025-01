Mettereste mai un profumo alla ciambella?

Di certo meno pericoloso di quello all’Espresso Martini (di questi tempi, poi…), e probabilmente più amichevole di quello “Eau de BBQ” di casa KFC. D’altro canto chi non si è mai innamorato, anche solo per qualche secondo, del profumo di ciambella appena sfornata?

Caldo, certamente morbido, e se avete fortuna anche e soprattutto nostalgico. Ci sarà, vogliamo pensare, almeno una manciata di individui che almeno per qualche manciata di attimi avranno pensato: “Ma quanto sarebbe bello imbottigliarlo, e poi usarlo come fragranza?”. Ecco, uno di questi individui l’ha fatto.

Dove si compra il profumo alla ciambella?

Dunkin’ (il marchio di Donuts, per l’appunto: che d’altronde nonostante il nome del brand sia formato solo dalla prima parola la seconda segue quasi automaticamente a ruota) ha collaborato con Native per una collezione di articoli per la cura personale ispirati alle ciambelle. Come a dire: bene (più o meno) il profumo, ma perché fermarsi lì?

Deodoranti, bagnoschiuma, shampoo e balsami – a “vari gradi di dolcezza”, stando a quanto riportato dai colleghi di Food & Wine. Insomma, c’è quello per chi ha bisogno di sentirsi addosso la coccola della dolcezza e per chi vive con un partner che, tra i fioretti per l’anno nuovo, ha inserito la decisione di rinunciare ai dolci. Ma dove si comprano?

In tutti i punti vendita di casa Walmart che punteggiano la landa a stelle e strisce, o in alternativa direttamente dal sito web di Native. Sconcertati? Immaginiamo di sì. Incuriositi? Beh, vogliamo sperarlo: la collezione, dicevamo, comprende deodoranti, shampoo, bagnoschiuma, balsami e lozioni in quattro fragranze ispirate al mondo dei dolci con il buco. Quattro, già.

La prima è la iconica ciambella glassata alla fragola di casa Dunkin’; poi segue il cosiddetto Vanilla Sprinkle, profumo che – spiegano da Native – è anche in grado di esprimere “note di cocco e agrumi”. Blueberry Cobbler, come suggerisce il nome, propone invece una “allettante fusione di note di mirtillo, mela e caramello”; mentre Boston Kreme è un profumo “pieno di bontà”, qualunque cosa voglia dire.