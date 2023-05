Milano: apre Trattoria Sincera, un nuovo ristorante di cucina tradizionale

Trattoria Sincera, un locale che offre piatti tipici della cucina tradizionale lombarda, ha aperto a Milano in via Antonio Porpora 154.

di Luca Venturino 12 Maggio 2023

Un angolo di moderno tradizionalismo in quel di Milano: Trattoria Sincera ha aperto in Via Antonio Porpora 154, nel pieno cuore del quartiere di Lambrate, profilandosi come un progetto che punta a declinare in una unica – e buona – soluzione l’approccio tipico della modernità alla cucina lombarda tradizionale, “dalle Alpi al Po”, come recita il claim. Il nome del locale, d’altronde, è tutto un programma: l’obiettivo è una cucina schietta, legata al suo territorio, che vuole di fatto fare della genuinità il proprio cavallo di battaglia. Il progetto nasce dai ragazzi di Fred, negozio di vinili e bistrot aperto nel 2019 che, per di più, sorge esattamente di fronte a Trattoria Sincera.

Trattoria Sincera a Milano: menu e altri dettagli

Come ormai abbondantemente accennato, Trattoria Sincera punta a offrire una selezione di prodotti e piatti tipici della tradizione culinaria della Lombardia, dal risotto alla milanese mantecato con il midollo, al celebre ossobuco di vitello in gremolada, passando anche per le tagliatelle di ragù di asina e i mondeghili con le salse nostrane. A tenere il timone della cucina verso una rotta completamente e rigorosamente lombarda sarà Federico Bono, già forte dell’esperienza al Sottobosco di piazzetta San Luigi.

LEGGI ANCHE Ristoranti stellati di Milano 2023: menu e prezzi dei premiati dalla Guida Michelin

Ma non perdiamo il filo del discorso, che d’altronde lo sappiamo che i nostri lettori oltre a essere curiosi sono anche – e soprattutto – golosi. Diamo un’occhiata rapida ma più attenta al menu, dunque: tra gli antipasti troviamo patè e mondeghili; tra i primi risotto con midollo, minestrone secondo Rajberti, risotto ai porcini, pisarei e fasoi, risotto all’aglio nero e fegatini d’anatra, tagliatelle al ragù di asina e infine zuppa di aglio orsino con crostoni caldi e bourela.

Tra i secondi, invece, troviamo la classica costoletta alla milanese, il rognone trifolato ai porcini, il già citato ossobuco con vitello e arrosto; mentre nei dolci picca la Torta Helvetia, il millefoglie con fragole e la sbrisolona con frutti di bosco e disaronno. Ma attenzione a non farsi abbagliare dalle troppe luci – importanti protagonisti dell’offerta della Trattoria Sincera sono soprattutto i salumi e i formaggi, tant’è che all’ingresso campeggia un grande bancone dove i clienti possono comporre a piacimento il proprio tagliere.

Non mancherà, naturalmente, il vino con cui accompagnare il pasto: la carta dei vini vanta più di 120 etichette di vini naturali e non. Chiudiamo con qualche semplice norma operativa: Trattoria Sincera è aperta sia a pranzo che a cena, dalle ore 12 con la formula dei Piatti del Giorno per una pasta pranzo rapida ma gustosa, e dalle 19:30 con il menu alla carta.