Milk & Lait di World Trade: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 17 Giugno 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello degli Instant Noodles Hot Chili Flavor di Lucky Me: sono stati ritirati dal commercio tutti i barattoli del Milk & Lait di World Trade a causa di un rischio microbiologico. In questo caso sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito, sia la data dei controlli effettivi presenti sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: è quella del 16 giugno 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Milk & Lait Instant Full Cream Milk Powder, mentre il marchio del prodotto è Milk & Lait e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Alimenti dal Mondo – Italia srl (il prodotto è distribuito da questa azienda). Nell’avviso di richiamo non viene indicato il marchio di identificazione dello stabilimento l del produttore, mentre il nome del produttore è World Trade srl, con sede dello stabilimento in Località Torre Lupara a Pastorano (CE).

Nell’avviso non è neanche indicato il numero del lotto di produzione in quanto tutte le confezioni sono state ritirate dal commercio (e quindi tutte le date di scadenza o termine minimo di conservazione sono coinvolte nel richiamo). L’unità di vendita, invece, è rappresentata dal barattolo da 400 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico. In pratica si tratta di un alimento prodotto in uno stabilimento non riconosciuto e ritenuto non idoneo ai sensi del Reg. 178/2002. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non mangiare il prodotto e di restituirlo presso il punto vendita di acquisto.