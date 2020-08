Misto Scoglio – Effelle pesca: richiamo per rischio chimico

Segue al precedente ritiro un altro richiamo pubblicato sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio anche un lotto del Misto Scoglio – Effelle pesca, sempre a causa di un rischio chimico. Anche in questo caso, sul sito la data di pubblicazione è del 14 agosto 2020, mentre sull’avviso di richiamo la data è quella del 10 agosto 2020.

La denominazione di vendita precisa del prodotto ritirato è Misto Scoglio, mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Effelle Pesca srl. Per quanto riguarda il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore, è IT S1086 CE, mentre il nome del produttore è sempre Effelle Pesca srl con sede dello stabilimento in via della Manifattura 12 a Bosco Mesola, in provincia di Ferrara.

Il numero del lotto interessato dal richiamo è FL 277764, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 10 agosto 2020. L’unità di vendita del richiamo è, invece, quella da 0.8 kg.

Il motivo del richiamo è il superamento dei limiti consentiti di acido okadaico (biotossine di origine algale). Per tale motivo nelle avvertenze i consumatori sono avvisati di controllare il numero di lotto presente sull’etichetta della confezione acquistata. Nel caso coincidesse con il lotto evidenziato prima, il prodotto non va assolutamente mangiato e deve essere riportato presso il punto vendita.