Moet Hennessy apre a Parigi il Cravan, un cocktail bar di lusso

di Manuela Chimera 26 Giugno 2023

Moet Hennessy ha deciso di aprire nel cuore di Parigi il Cravan, un cocktail bar di lusso. Il locale si trova nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés e, come spiegato anche sulla pagina Facebook di Moet Hennessy, si sviluppa su ben cinque piani e, come potete vedere nelle foto, offre ai clienti non solo cocktail e affini, ma anche ambienti dove trovano spazio la letteratura, l’arte e il cinema.

Moet Hennessy si dà ai cocktail bar

Il Cravan si trova al 165 di Boulevard Saint-Germain, Paris 6e. Il locale è aperto dal martedì al sabato, dalle ore 17 alle ore 2 del mattino. Il cocktail bar sorge in un tipico edificio parigino risalente al XVII secolo, anche se gli spazi sono stati reinventati e riorganizzati dal designer belga Ramy Fischler.

Nella struttura in realtà sono presenti ben tre cocktail bar, ma non solo: al suo interno trovano spazio anche una Libreria Rizzoli, sempre gestita da Cravan e un atelier privato all’ultimo piano. Qui vi si potrà accedere solamente su invito. Inoltre, sul tetto del palazzo, è presente un piccolo chiosco destinato a proiettare film durante le sere d’estate.

Ovviamente a fornire i cocktail e i drink sarà proprio Moet Hennessy, la sezione di vini e di liquori di LVMH. I cocktail verranno preparati e serviti sotto la guida di Franck Audoux, ristoratore ed esperto di cocktail che rivestirà anche il ruolo di direttore artistico del Cravan.

In realtà Audoux aveva fondato l’originario Cravan in Rue Jean de la Fontaine. Se il nome del locale vi suona famigliare è perché è stato ispirato dal poeta e pugile dadaista Arthur Cravan.

Philippe Schaus, presidente e CEO di Moet Hennessy, ha spiegato che sono orgogliosi di aprire le porte del Cravan in quanto la missione di Moet Hennessy è anche quella di creare esperienze. Inoltre ha dichiarato di essere lieto di iniziare ad accogliere i loro ospiti nel cuore dello storico quartiere letterario di Saint-Germain-des-Prés. Infine ha terminato sostenendo che Moet Hennessy vuole celebrare l’epicureismo tramite un approccio all’ospitalità che sia sostenibile, duraturo e ispirato. Per questo motivo il Cravan vuole diventare una pietra miliare strategica nella missione di Moet Hennessy volta a guidare il futuro dei vini e dei liquori di lusso.

Ricordiamo che da poco Moet Hennessy ha anche acquisito i rosè di lusso di Chateau Minuty e, insieme a Campari, ha acquisito il 100% del sito di e-commerce di vini e liquori Tannico.

[Crediti Foto | Vincent Leroux, Alice Fenwick]