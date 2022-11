Mortadella supergigante a tranci di Veroni: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 8 Novembre 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo alla Cannella in polvere Bio di La Finestra sul Cielo: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti della Mortadella supergigante a tranci di Veroni a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella dell’8 novembre 2022, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 3 novembre 2022.

Mortadella, richiamo a causa della Listeria monocytogenes

In tutti i richiami, il marchio del prodotto è sempre Veroni, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è F.lli Veroni fu Angelo S.p.A., il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 280L CE e il nome del produttore è F.lli Veroni fu Angelo S.p.A., quello con sede dello stabilimento in viale Saltini 15/17 a Correggio (RE).

Queste sono le denominazioni di vendita esatta, i distributori, i numeri dei lotti di produzione e la data di scadenza o termine minimo di conservazione dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Mortadella supergigante a tranci: numero di lotto P02221001, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 7 novembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 350 grammi

Mortadella supergigante a tranci: numero di lotto P02227301, data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’8 gennaio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 350 grammi

Mortadella supergigante a tranci e Mortadella supergigante con pistacchio a tranci, distribuita da Conad: numeri di lotto P02223003 e P02222201, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 7 dicembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 350 grammi

Mortadella supergigante a tranci e Mortadella supergigante con pistacchio a tranci , distribuita da Coop: tutti i lotti richiamati, con tutte le date di scadenza e TMC antecedenti al 27 dicembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 350 grammi

Mortadella supergigante a tranci e Mortadella supergigante con pistacchio a tranci, distribuita da Tosano: tutti i lotti richiamati, con tutte le date di scadenza e TMC antecedenti al 27 dicembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 350 grammi

Mortadella supergigante con pistacchio a tranci, distribuita da Rialto: numeri di lotto P02223101, P02223802, P02223802 e P02224401, date di scadenza o termine minimo di conservazione del 13 novembre 2022, 20 novembre 2022, 26 novembre 2022 e 7 dicembre 2022, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 350 grammi

Mortadella supergigante a tranci, distribuita da Granmercato: numeri di lotto P02222303, P02223702, P02224309 e PF2227316, date di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 novembre 2022, 12 dicembre 2022, 25 dicembre 2022 e 9 gennaio 2023, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 350 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, anzi, una non conformità microbiologica, più precisamente la possibile presenza di Listeria monocytogenes.

Nelle avvertenze i clienti che avessero già acquistato questi prodotti sono pregati di non consumarli e di restituirli presso il punto vendita di acquisto.