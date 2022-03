Moscow Mule addio in USA: ora il cocktail si chiamerà Kiev Mule

Moscow Mule e altri cocktail con riferimenti russi cambiano nome come protesta contro la guerra in Ucraina. Ma ce ne è davvero bisogno?

di Marco Locatelli 4 Marzo 2022

Un’altra “trovata” a sostegno degli ucraini che in queste giorni stanno subendo l’invasione della Russia: in USA il popolare cocktail Moscow Mule cambia nome in Kiev Mule o Snake Island Mule.

E non è finita qua: oltre al Moscow Mule sono stati boicottati anche altri coicktail come la Caipiroska che si chiamerà Caipi Island, White Russian e Black Russian che diventano rispettivamente White Ukrainian e Black Ukrainian.

Una scelta simbolica che diversi locali statunitensi stanno adottando, ma che non è chiaro quanto effettivamente possa contribuire a fermare la guerra o aiutare concretamente il popolo ucraino. Anzi, potrebbe generare un effetto contrario.

Iniziative di questo tipo, come quella del senatore americano che ha proposto di svuotare le bottiglie e mandarle in Ucraina per le molotov o il ristorante che rimuove la poutine dal menu potrebbero alimentare un odio che invece andrebbe stemperato, in nome della pace.