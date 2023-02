Mousse cocco e cioccolato e Tiramisù pistacchio di Mascherpa tiramisù: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 9 Febbraio 2023

Maxi richiamo sul sito Salute.gov che segue quello relativo al Tiramisun vegano di Mascherpa tiramisù. Sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti di altri prodotti dello stesso marchio, più precisamente della Mousse cocco e cioccolato e del Tiramisù pistacchio vegano di Mascherpa tiramisù, sempre a causa di un rischio allergeni. In questo caso, la data di pubblicazione delle allerte sul sito e quella dei controlli effettivi presente sugli avvisi di richiamo veri e propri coincide: è quella dell’8 febbraio 2023.

Mousse cocco e cioccolato e Tiramisù pistacchio Mascherpa tiramisù: richiamo per allergeni non dichiarati

In tutti i richiami, il marchio del prodotto è sempre Mascherpa tiramisù, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è sempre GLG srl, con sede dello stabilimento in via Garibaldi 1 ad Assago, provincia di Milano.

Per quanto riguarda le denominazioni di vendita dei prodotti interessati dal richiamo sono;

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè la sospetta presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Nel precedente richiamo del Tiramisù vegano di Mascherpa, invece, il motivo del richiamo era la presenza di proteine del latte non presenti in etichetta.

Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di fare attenzione al fatto che i suddetti prodotti possono contenere allergeni. Pertanto chi avesse già acquistato i prodotti in questione non dovrebbe consumarli e dovrebbe riportarli presso il punto vendita di acquisto per procedere con il rimborso.

Questo maxi richiamo è probabilmente collegato alla vicenda della ragazza morta dopo aver mangiato al ristorante un tiramisù vegano che conteneva, però, tracce di proteine del latte. La ragazza era allergica al latte e per lei non c’è stato niente da fare. Le indagini, ancora in corso, hanno permesso di scoprire che la ditta produttrice del tiramisù aveva preparato il tiramisù vegano sullo stesso tagliere su cui aveva realizzato prodotti al mascarpone: si teme una contaminazione crociata.

Inoltre dalla vicenda sono emersi anche nuovi dettagli. Ci vorrà l’autopsia per confermarlo, ma oltre ad aver consumato un tiramisù vegano che conteneva proteine del latte non dichiarate in etichetta (la ragazza prima di assaggiarlo aveva controllato bene e aveva anche chiesto la lista degli allergeni), pare che avesse anche mangiato un panino contenente una maionese che doveva essere vegana, ma che sembra contenesse in realtà tracce di uovo, altro alimento a cui la ragazza era allergica.