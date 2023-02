Tiramisun vegano di Mascherpa tiramisù: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 7 Febbraio 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Salame crudo Tradizionale di Agrisalumeria Luiset, agli Spinaci italiani con mozzarella e condimenti ai formaggi di Decò Italia e ai Cuori di Iceberg di Despar: è stato ritirato dal commercio un singolo lotto del Tiramisun vegano di Mascherpa tiramisù a causa di un rischio allergeni. In questo caso, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito che la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio, coincidono: è quello del 6 febbraio 2023.

Tiramisun vegano di Mascherpa tiramisù: richiamo per proteine del latte

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Tiramisun vegano, mentre il marchio del prodotto è Mascherpa tiramisù. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è GLG srl, quello con sede dello stabilimento in via Garibaldi 1 ad Assago, in provincia di Milano.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo corrisponde con la data di scadenza o termine minimo di conservazione che è quella del 23 luglio 2023 (lotto 23/07/2023). L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 100 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni, più precisamente le proteine del latte. Nelle avvertenze i consumatori sono avvisati del fatto che il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione può contenere tracce di latticini. Pertanto i consumatori sono invitati a non consumare il numero di lotto sopra indicato se già acquistato e presente in casa, bensì di riportarlo presso il punto vendita di acquisto per ottenere il rimborso.

Non è ben chiaro se questo richiamo possa essere collegato o meno alla tragedia che si è abbattuta nella zona di Milano: qui una ragazza allergica al latte è morta dopo diversi giorni di ricovero dopo aver mangiato in un ristorante un tiramisù vegano in cui erano presenti tracce di latte (prodotto da una pasticceria locale: adesso gli inquirenti stanno indagando per valutare eventuali responsabilità).

