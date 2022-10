Mulino Bianco lancia il suo primo calendario dell’Avvento Pan di stelle targato Trudi

di Manuela 11 Ottobre 2022

Non solo Nestlé con la sua nuova tavoletta di cioccolato Smarties, anche Mulino Bianco ha deciso di proporre qualcosa di nuovo. Ma non si tratta di un altro biscotto, bensì del suo primo calendario dell’Avvento Pan di stelle, targato Trudi.

Si potrebbe immaginare che si tratti di un calendario dell’Avvento dove, dietro ogni casellina del giorno, si nasconda un biscotto Pan di stelle classico, un Biscocrema Pan di stelle o un gadget a tema, ma non è così. Questo perché questo calendario dell’Avvento, realizzato in morbido tessuto peluche della Trudi, contiene 50 stelline in cartoncino da personalizzare.

Su ogni stellina potrete scrivere il messaggio che preferite. Inoltre il calendario si illumina al buio, è facile da appendere e può essere riutilizzato all’infinito. Certo, nulla vi vieta di nascondere nelle tasche dei giorni un biscotto Pan di stelle, anche se dovrete poi ricordarvi di togliere le briciole una volta finite le feste di Natale, prima di riporlo via.

Questo calendario dell’Avvento non si troverà in vendita nei normali circuiti, ma sarà disponibile solamente sulla piattaforma di e-commerce Dedicato a Te, quella che permette di creare e comprare confezioni personalizzabili dei prodotti Mulino Bianco e Pan di Stelle. In teoria dovrebbe essere già in vendita dalla scorsa settimana, più precisamente dal 3 ottobre 2022.