Mulino Bianco lancia la prima merendina pensata per accompagnare il caffè

Si chiamano Fisarmoniche le nuove briochine Mulino Bianco: dal design particolare e porzionabili, per essere inzuppate sia nella tazza sia nella demitasse.

Hanno una forma peculiare e sono farcite con crema al malto d’orzo e cacao: parliamo delle Fisarmoniche, le merendine lievitate da poco lanciate come novità Mulino Bianco. Anche se ricordano lo strumento musicale tanto quanto i colleghi flauti, abbiamo capito perché dare loro tale nome: hanno una struttura particolare, a cilindretti arrotolati e posti uno accanto all’altro, con creme e farciture varie. Perché questa scelta? Il design è creato per adattarsi a tutte le tazze.

Le Fisarmoniche, infatti, possono essere porzionabili in sezioni più piccole, ognuna delle quali contiene tutti gli elementi identitari del prodotto. In questo modo le possiamo godere al meglio a prescindere dalla tazza in cui decidiamo di inzupparle.

Un design a prova di demitasse

Fisarmoniche è una merendina “progettata per essere inzuppata in ogni tipologia di tazza“: insomma le lasciate intere se intendete mangiarle con cappuccino o una bella tazzona piena di latte, e le suddividete senza romperle o rovinarle per riuscire a inzupparle nella tazzina del caffè. Un chiaro intento, quello di Mulino Bianco: attrarre e conquistare anche un target adulto.

Un’accortezza da non trascurare, che potrebbe essere ben apprezzata da tutti coloro che a colazione o per merenda preferiscono un espresso. Al posto del biscotto, o anziché spezzare merendine ricche di farcitura che finisce ovunque, ecco che le fisarmoniche si scompongono da un pezzo unico a singole porzioni ben studiate.

Di cosa sanno le Fisarmoniche Mulino Bianco

Sono descritte dall’azienda come “soffici onde di brioche che uniscono un impasto al cacao e la semplice bontà di 8 cereali con una golosa farcitura al malto d’orzo e cacao, in una merenda lievitata naturalmente“.

A poche settimane di distanza dai Cileni ripieni di zucchero (operazione marketing di chiara ispirazione sanremese) e dai biscotti Intrecci – anch’essi risultato di uno studio che punta tanto sul gusto quanto sull’aspetto – notiamo che Mulino Bianco si sta appassionando al design creativo. Infatti, Rowena Leardini (Marketing Director di Mulino Bianco) definisce le Fisarmoniche “prodotto avanguardista frutto di un lungo processo di progettazione e ideazione che nasce da un percorso virtuoso di competenze, expertise, tecnologia e professionalità”.