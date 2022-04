Napoli: Bebe Vio avvistata mentre fa colazione con una pizza da Sorbillo

di Manuela 27 Aprile 2022

Bebe Vio ha deciso di festeggiare il 25 aprile facendo colazione con una pizza da Sorbillo (pizza a colazione? Approviamo assolutamente). La campionessa, infatti, mentre si trovava in visita a Napoli, aveva annunciato a Sorbillo che sarebbe andata a trovarlo: “Gino sono a Napoli, domani mattina 25/4 alle 10:30 verrò a fare colazione con la pizza”.

Al che Sorbillo aveva risposto con un tranquillo: “Ok Bebe Vio”. Anche perché non è certo la prima volta che la schermitrice italiana si è recata da Sorbillo. Già il 18 marzo, infatti, Bebe Vio aveva mangiato da Sorbillo, sempre con pizza a lei dedicata:

Saluti a tutti da Gino @sorbillo a Napoli con la numero uno @bebe_vio 😍😍😍 #BebeVio #BeatriceVio #BeaVio #Pizza #PizzaNapoli #Scherma #Italia #chef #cucina Posted by Gino Sorbillo Artista Pizza Napoletana on Friday, March 18, 2022

Sorbillo sui social ha poi postato la foto di Bebe Vio che si appresta a mangiare la pizza nel locale sul Lungomare di Napoli (ricordiamo che da poco ha aperto una nuova pizzeria proprio in questa zona).

Qui trovate il post di Facebook dove Bebe Vio si appresa a mangiare la sua pizza da Sorbillo.

Sempre a proposito di Sorbillo, chissà come è finita la storia con Britney Spears? La cantante, in dolce attesa, aveva postato su Instagram foto dove dichiarava la sua passione per la pizza di Sorbillo. E lui, ovviamente, aveva risposto dicendo alla pop star che la aspettava a Napoli.