Napoli, la Trattoria Nennella si allarga con un nuovo locale in centro

La Trattoria Nennella, storico locale incastonato nel contesto dei Quartieri Spagnoli, è pronta a espandersi con l’apertura di una nuova sede nel pieno centro di Napoli. Stando a quanto lasciato trapelare, infatti, il nuovo ristorante sorgerà in piazza Carità, e più precisamente ancora nel locale situato a fianco del Burger King all’angolo con via Mario Morgantini. A muovere la decisione dei proprietari della trattoria in questione sarebbe stata la semplice necessità di avere un luogo di lavoro con spazi più ampi, sia per quanto riguarda la metratura dedicata alla cucina che per la sala – motivo per cui ci sono tutti i presupposti per immaginare un maggiore numero di coperti rispetto alla storica sede nei Quartieri Spagnoli.

Trattoria Nennella nel centro di Napoli: che succederà al ristorante nei Quartieri Spagnoli

I proprietari della Nennella non hanno voluto sbottonarsi troppo su altri eventuali dettagli – nemmeno Ciro Vitiello, diventato recentemente noto anche per le sue scorribande sulle piattaforme social con video e dirette pubblicate soprattutto su TikTok -, alludendo come già accennato alla mera esigenza di spazi più ampi. Luigi di Maio, non abbiamo dubbi in merito, ne sarà ben felice: fare il cosplay di Baby di Dirty Dancing facendosi trasportare dai camerieri in spazi relativamente angusti, come capitò nella sede dei Quartieri Spagnoli, può essere pericoloso – pensate a come volerà in alto nel nuovo locale, più spazioso del precedente!

Scherzi a parte, questo piccolo preambolo ci è in realtà utile per introdurre la domanda che sorge spontanea a tutti, il proverbiale elefante nella stanza: bene l’apertura del nuovo ristorante, tanti auguri e tante belle cose, la notizia è senza dubbio buona… Ma al ristorante ai Quartieri Spagnoli, in vico Lungo Teatro Nuovo, che succederà?

Insomma, al di là degli show alla Dirty Dancing, parliamo di un locale estremamente conosciuto e frequentato che ha saputo ergersi a istituzione di questo particolare – e ricchissimo – angolo del capoluogo partenopeo. Vederlo chiudere i battenti sarebbe triste: un pezzetto di storia che tira giù per l’ultima volta la proverbiale serranda e che si trasforma in gradino per una crescita verso il centro cittadino.

Già, la crescita è una buona causa – ma vale la pena chiudere un ristorante frequentato massicciamente tanto dai turisti che dai locali, e da diversi personaggi famosi (ex ministro Di Maio evidentemente incluso)? L’opzione della chiusura, dobbiamo dire la verità, ci pare la meno plausibile: con ogni probabilità i proprietari faranno il possibile per mantenere aperte entrambe le sedi.