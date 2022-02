Napoli: per Gaetano Manfredi la vendita di alcol ai minorenni è una “reale emergenza”

Il sindaco Gaetano Manfredi di Napoli non ha dubbi: la vendita di alcol ai minorenni sta diventando una "reale emergenza" da affrontare.

di Manuela 28 Febbraio 2022

Mentre a Napoli è stato bocciato il ricorso dei ristoratori e gestori di locali (che dovranno chiudere prima sempre per il discorso legato all’alcol e alla mala movida), ecco che il sindaco Gaetano Manfredi non ha dubbi: la vendita di alcol ai minorenni sta diventando una “reale emergenza” che va affrontata in qualche modo.

Il primo cittadino ha rivelato che nel corso dell’ultimo weekend sono stati fatti controlli continui da parte di tutte le forze dell’ordine. Ci si è concentrati soprattutto sulla vendita di alcolici ai minorenni, argomento critico di cui stanno parlando anche con il Prefetto e con altre città italiane. Per esempio, anche Torino ha vietato la vendita di alcolici dopo le 21 nei quartieri più a rischio.

Il sindaco ha rivelato queste cose alla fine dell’ultima seduta del Consiglio comunale, durante la quale si è parlato della tematica “movida”. Il sindaco, oltre a parlare dell’emergenza crescente, ha rivelato che stanno lavorando di concerto a un regolamento per fare in modo che vengano emanate norme permanenti.

Tale regolamento interesserà sia la limitazione degli orari di vendita degli alcolici, sia sulla questione della musica all’esterno e sul rumore. Il sindaco non ha però fatto sapere quando verrà pubblicato questo nuovo regolamento comunale.