Napoli: rubano un carico da 100mila euro di formaggi per rivenderlo ai caseifici, denunciati

di Manuela 25 Agosto 2022

Questa storia arriva dalla zona di Napoli. Qui dei malviventi hanno rubato un carico del valore di 100mila euro di formaggi. Il piano era quello di rivenderli ad alcuni noti caseifici della zona. Solo che sono stati beccati e denunciati.

Tutto è iniziato quando il proprietario di una ditta di autotrasporti, lunedì scorso, ha denunciato il furto di un carico completo di formaggi. Il fatto era avvenuto nella notte di domenica nell’area di sosta La Macchia sull’Autostrada del Sole.

La Polizia ha così iniziato ad indagare e, tramite le immagini della videosorveglianza, ha visto i veicoli che erano stati usati per trasferire il carico rubato. Da lì è stato semplice poi ricostruire gli spostamenti fatti, arrivando così a identificare i posti in cui la merce trafugata era stata consegnata.

Il carico rubato, infatti, era formato soprattutto da caglio, usato per produrre la mozzarella. I ladri avevano deciso di depositare e rivendere la merce in alcuni caseifici della zona di Caserta. Solo che la Polizia è riuscita a raggiungere i caseifici prima che il formaggio e il caglio venisse immesso nuovamente sul mercato.

In questo modo le 15 tonnellate di carico sono state sequestrare, ma non sono andate perse: il carico, infatti, era ancora perfettamente edibile, motivo per cui è stato conservato in alcune celle frigo in attesa che il legittimo proprietario possa riprenderlo. Intanto le indagini hanno proceduto a identificare e accusare di furto e ricettazione due persone.

Sempre per rimanere nella zona di Napoli, eco che qui qualche giorno fa un rapinatore era entrato in una pizzeria e aveva iniziato a sparare al soffitto. E sempre a Napoli è stato da poco chuso un bar in piazza D’Annunzio, reo di aver venduto alcol a dei minorenni.