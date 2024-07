Nasce la birra prodotta con gli scarti delle capsule del caffè: la comprereste?

Dalla sinergia di due aziende italiane nasce una speciale birra artigianale prodotta con il caffè delle capsule scartate. Si tratta di un progetto di economia circolare un po’ ligure e un po’ piemontese, per un prodotto sostenibile e anche di alta qualità: la stima è di recuperare il caffè dal 10mila capsule per ottenere circa 2500 litri di birra. L’idea di puntare su un concetto migliore di capsula per macchinette del caffè non è nuova, e tanti brand in molti Paesi nel mondo si stanno muovendo in tal senso. La birra, tuttavia, ci mancava.

Non è una novità nemmeno associare l’aroma del caffè alla birra: prima che storciate il naso, pensate solo all’aroma naturale della Guinness, che ha addirittura lanciato la nitro cold brew beer per esaltare proprio tale aromaticità. Ma torniamo al riciclo e alle aziende italiane: ecco i protagonisti di questa storia.

Torino e Genova nella birra fatta col caffè scartato

La trasformazione del caffè recuperato dalle capsule ammaccate durante il processo produttivo, e che quindi andrebbero buttate via perché inutilizzabili nelle macchinette, ha dato vita alla birra Biova Cellini. I più accorti riconosceranno immediatamente i due brand ora in collaborazione: la genovese Contemporary Italian Roastery Cellini e la torinese Biova Project, il cui focus è il riciclo del surplus alimentare.

Caffè di qualità e attenzione al riciclo, ne parla Franco Dipietro ovvero founder e Ceo di Biova Project: “il progetto con Cellini è nato da una volontà comune: Biova Cellini è un’ottima birra al caffè, che unisce il mondo della birra artigianale a quello del caffè selezionato e tostato con cura. E racconta anche una splendida storia di economia circolare, a dimostrazione che oggi finalmente si può, e si deve, investire davvero sulla sostenibilità aziendale puntando allo stesso tempo ad avere un prodotto di alta eccellenza per il consumatore finale”.

Tour “Coffee Hour” per assaggiare la birra al caffè

Cellini e Biova Project hanno presentato la nuova birra al caffè tramite il “tour Coffe Hour”, un’iniziativa itinerante che sta coinvolgendo i bar Cellini di Milano. Gli eventi hanno compreso non solo la degustazione della birra Biova Cellini ma anche una selezione di signature cocktail ideati dal brand. Ecco la prossima data: 18 luglio presso El Beverin in Via Brera 29, dalle 17.30 h alle 20.30 h.