Neat Burger, la catena vegana di Lewis Hamilton e Leonardo DiCaprio, apre il primo locale a New York

di Luca Venturino 26 Aprile 2023

Neat Burger, catena vegana di fast food nota ai più per essere stata co-fondata dal campione di Formula 1 Lewis Hamilton, continua a far parlare di sé: dopo avere conquistato il titolo di “Compagnia dell’anno” nel 2021, l’azienda ha infatti di recente aperto la sua prima sede permanente negli Stati Uniti, e più precisamente in quel di New York. Il primo locale a stelle e strisce di Neat Burger sorge nel quartiere di Nolita a Lower Manhattan: l’inaugurazione del punto vendita, tenutasi il 17 aprile, ha visto mettere in palio cento hamburger gratuiti per i primi cento clienti a varcare la porta d’ingresso.

Dalla Formula 1 al fast food: Neat Burger, la creatura di Lewis Hamilton

Neat Burger venne fondata nell’ormai lontano 2019 nel Regno Unito, e a oggi può vantare un totale di dieci punti vendita permanenti di cui la maggior parte distribuiti proprio in quel d’Oltremanica (scendendo più in particolare sono otto nell’UK, uno a Dubai e uno, come avrete senz’altro intuito, a New York). I piani dell’azienda – che per di più può contare anche sul supporto di un certo Leonardo DiCaprio – sono naturalmente quelli di continuare a crescere il più possibile, con l’obiettivo di aprire altre trenta sedi con il Medio Oriente e il nostro caro e vecchio Stivale individuati come target prioritari.

“La risposta a Neat Burger da quando abbiamo aperto è stata incredibile” ha commentato Lewis Hamilton, che a sua volta segue una dieta a base vegetale dal 2017. “Sono davvero orgoglioso dei confini che siamo stati in grado di spingere in questo spazio e i piani di espansione sono davvero entusiasmanti”. Come biasimarlo? Al di là del peso mediatico che può avere la sua figura – parliamo, d’altronde, di uno degli atleti più in vista degli ultimi decenni; più recentemente affiancato da uno degli attori più famosi di sempre – è innegabile che l’idea di Neat Burger abbia raccolto un gran successo: nel 2022 l’azienda ha completato un round di raccolta fondi per un importo di 100 milioni di dollari.

Ma bando alle ciance, e diamo un’occhiata agli aspetti più golosi – cosa offre il menu, ad esempio? Per il suo primo locale statunitense Neat Burger ha “veganizzato” una selezione di classici a stelle e strisce – hot dog, tater tots, hamburger di ogni tipo, sandwich di pollo e tanti ancora, come i panini alla griglia Cheez e Patty Melt. Un’ultima informazione operativa: se vi capita di passare dalla Grande Mela, sappiate che Neat Burger è aperto dalle 10 e 30 fino alle 22 dal lunedì alla domenica.