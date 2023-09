Nella guerra delle visite Vip alle pizzerie napoletane, Steven Spielberg ha scelto la sua

di Manuela Chimera 21 Settembre 2023

C’è una battaglia sotterranea (ma neanche poi tanto) che da tempo immemore tenta di stabilire quale sia la miglior pizzeria napoletana basandosi sull’importanza del vip di turno che ha fatto visita a questo o quel locale. Ma quando a scegliere la sua pizzeria è un nome del calibro di Steven Spielberg, beh, c’è poco da dire: game-set-match, come si suol dire. Ah, giusto: la pizzeria napoletana preferita dal regista a quanto pare è l’Antica Pizzeria da Michele.

Steven Spielberg fa la sua comparsa presso l’Antica Pizzeria da Michele

Prima di tutto: cosa ci fa Steven Spielberg a Napoli? No, non sta pensando di girare un nuovo film. Semplicemente il cineasta si trova in vacanza in Italia in questi giorni. Qualche giorno fa era stato avvistato su uno yacht a Genova, mentre adesso si è trovato a passare dalle parti di Napoli.

E ha scelto di andare a mangiare presso l’Antica Pizzeria da Michele. Alessandro Condurro ha postato sui social le foto e il video della visita di Spielberg.

Appena ha messo piede nel locale è stato subito riconosciuto. Da lì è partito il rito delle foto e la visita della pizzeria, seguito poi dal pasto. Pare che Spielberg abbia deciso di condividere con i commensali una pizza cosacca e una doppia Margherita. Francesco Ciotola, l’amministratore del locale, ha spiegato che Spielberg ha ammesso di non aver mai visto una pizza così grande.

Mentre oziosamente ci chiediamo se questa visita all’Antica Pizzeria da Michele non possa aver fatto germogliare nella mente del regista qualche nuovo progetto cinematografico, ecco che nei Commenti sotto al post di Condurro, oltre allo stupore per la visita di Spielberg, sono partite frecciatine in merito a una delle polemiche del momento. Ci riferiamo all’abitudine di alcuni influencer di pretendere di mangiare gratis in determinati locali facendo foto e video da pubblicare sui social in nome di una presunta collaborazione. Peccato solo che, in molti casi, i titolari stessi dei locali in questione non fossero a conoscenza di questa collaborazione.

Un recente caso ha coinvolto un’influencer e il titolare di un ristorante. L’influencer di turno si era recata nel locale per mangiare, aveva fatto foto e video, li aveva postati sui social, ma aveva poi cancellato tutto quando alla cassa aveva scoperto che avrebbe dovuto pagare. L’influencer si è poi giustificata sostenendo che quello per lei era un lavoro, anzi, una collaborazione: lei va nei locali, mangia gratis e pubblica di rimando foto e video per sponsorizzare il ristorante. Il che ci sta, per carità, da che mondo e mondo esistono queste forme di sponsorizzazioni. Peccato solo che in queste collaborazioni entrambe le parti debbano essere a conoscenza dell’accordo. In questo caso, invece, il titolare del ristorante non ne sapeva nulla.

Comunque sia, nei Commenti del post di Alessandro Condurro, qualcuno ha chiesto ironicamente se Spielberg avesse pagato, se era una collaborazione e se, soprattutto, il locale era a conoscenza di tale collaborazione. Condurro ha così replicato che lui non era presente nel locale durante l’apparizione di Spielberg, ma ha ironizzato a sua volta dicendo che quando il regista ha ricevuto lo scontrino, ha cancellato le Storie.

Un altro utente, sempre facendo dell’ironia, si è chiesto se anche l’Antica Pizzeria da Michele si fosse messa a fare collaborazioni con gli influencer. E anche qui Condurro non ha saputo resistere: ha spiegato di essere rimasto deluso in quanto avrebbe preferito l’influencer che diceva “Guagliuuuu”, quello che spaccava le frittatine, appassionati che facevano critiche costruttive che aiutavano a migliorare, quelli che concedevano loro una seconda possibilità… E invece niente, a loro è toccato Spielberg.

Come se non fosse ancora chiaro il discorso di Condurro, in un altro commento ha specificato che “non ci posso credere che ci siano nullità che chiedono soldi o pizze gratis per andare in una pizzeria e farsi una foto. E questo qui viene, mangia la pizza, fa le foto e paga il conto, se ne va e ringrazia…. Ah, le nullità chiamano questa cosa lavoro”.

Qui potete vedere il video dell’arrivo di Steven Spielberg presso l’Antica Pizzeria da Michele a Napoli: