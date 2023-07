Antica Pizzeria da Michele apre a Ibiza: un po’ di Napoli sulla Isla Blanca

di Chiara Cajelli 18 Luglio 2023

Sarebbe la sede 42, dopo averne già aperte altre 2 in Spagna, a Torino, ad Amsterdam, Bergamo…: Antica Pizzeria da Michele si espande inesorabile e apre anche a Ibiza. Un’istituzione partenopea dal 1870 e che ha fatto un giro anche a Hollywood – quando nel film Mangia, Prega, Ama fu proprio meta di una Julia Roberts affamata di pizza – e sfilò sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia.

Un vero e proprio franchise inarrestabile diventato marchio (MITW, “Michele In the World) ma che mantiene alla base il credo della famiglia Condurro, fondatrice a fine Ottocento. Abbiamo alcuni dettagli del nuovo locale sulla Isla Blanca – indirizzo Avenida Pedro Matutes 26 – dove si respireranno l’aria e il profumo di Napoli.

Cosa si sa di Antica Pizzeria da Michele a Ibiza

Questa inaugurata lo scorso 15 luglio è la terza sede spagnola, direttamente aperta al pubblico e proprio sul lungomare di Ses Figueretes: un polo nevralgico del turismo ibizenco. Qui ci saranno 100 posti di cui 60 all’aperto, e un menu che raccoglie anche quello originale di Forcella: marinara, margherita e cosacca. Tutte fresche, nessun esperimento congelato.

Si legge che “la location è molto caratteristica e riprende un tipico locale Ibizenco. Fiore all’occhiello della pizzeria è la terrazza, che potrà subito ospitare i nostri clienti in un ambiente sempre accogliente. L’idea è di far respirare aria di Napoli sull’isola di Ibiza: nel locale sono infatti già presenti foto della casa madre e della famiglia Condurro, che arricchiremo con tante immagini dei clienti a cui non vediamo l’ora di dare il nostro benvenuto”.

Perché proprio Ibiza

Uno degli AD della MITW è Michele Condurro, che racconta: “l’Antica Pizzeria Da Michele apre la sua 42esima sede nel mondo, in questa estate ricca di inaugurazioni che ci ha visti anche a Taranto, Malta e Badalona. Ibiza è una meta che inseguivamo da un po’, luogo noto per l’intensa vita mondana che ospita, ma che rappresenta anche un paradiso naturale ricco di bellezza e adatto a tutti, come la nostra pizza“.

Francesco De Luca è AD della società anche lui, e aggiunge che Ibizia è “una delle isole più belle del Mediterraneo e, in particolare, il Lungomare di Ses Figueretes, dove sorge la pizzeria, offre un paesaggio incantevole, che di sera accoglie il famoso mercatino dell’artigianato. Con una buona vista sulla muraglia di Dalt Villa, Figueretes è unita alla Spiaggia d’en Bossa attraverso un piccolo porto con punti di pesca, un luogo senza tempo che pensiamo sia perfetto per aggiungere un altro tassello alla nostra lunga storia in continua evoluzione, che mantiene sempre vivo il rispetto per il passato e per ciò che i nostri avi hanno creato e portato avanti”.

Le sedi all’estero

In Italia la troviamo quasi ovunque, mentre all’estero potete cercare Antica Pizzeria da Michele qui: