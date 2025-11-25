Nessuno si è accorto che la nuova candela di Chiara Ferragni non è solo una candela

Quando Chiara Ferragni, qualche giorno fa, è uscita con il suo nuovo prodotto, in molti si sono scatenati. Ma davvero l’imprenditrice e influencer più famosa d’Italia pensava di risollevare la sua immagine e la sua azienda (uscite entrambe piuttosto malconce dal “Pandoro-gate”) con una candela?

Un tentativo un po’ ingenuo, in effetti, per un’imprenditrice che già da tempo viene accusata di scelte un po’ sprovvedute. Dal pandoro in poi, Chiara Ferragni sembra non azzeccarne molte, e ogni novità (compreso il lancio della sua ultima linea di abbigliamento) viene accolta da molti con qualche sorrisino sarcastico e con la certezza che insomma, Chiara e il suo staff sembrano non aver molto compreso la difficoltà della situazione, in termini di immagine e di potenziale ripresa aziendale.

Possibile dunque che una candela possa fare la differenza? Mah. Il pensiero vola immediatamente alla candela al profumo di vagina lanciata qualche tempo fa da Gwyneth Paltrow, ma nulla di sconveniente è presente in questo prodotto lanciato dall’influencer. E in effetti non potrebbe, avendo lei basato la sua immagine pubblica sul romanticismo e sui cuoricini. Niente vagina, dunque, ma solo messaggi d’amore.

Com’è la candela di Chiara Ferragni



Si chiama “It’s Gonna Be Incredibile” la candela di Chiara Ferragni, e viene venduta a 39,90 euro. E no, come vedremo non è tanto un oggetto di design per la casa, come dicono in molti, ma più probabilmente un pretesto per un’operazione di adv (legittima, sia chiaro) legata alla ristorazione.

La candela, pensata “per chi ama sognare a occhi aperti”, profuma di vaniglia ed è inserita in un elegante vasetto nero ed è caratterizzata da un nuovo elaborato logo, che va a sostituire l’arcinoto occhio azzurro: nello stemma di famiglia ci sono le sue iniziali, abbracciate da un Leone e da un angioletto che fa il segno della Vittoria, chiari riferimenti ai due bambini che Chiara ha avuto insieme a Fedez.

E sì, se sembra strano che un imprenditore si affacci improvvisamente con una candela al mondo dell’home decor, effettivamente lo è. Ed è per questo che bisognerebbe spostare l’attenzione su quello che sembra il reale prodotto da promuovere con questa candela: i ristoranti milanesi.

Cosa c’entra la candela di Chiara Ferragni con i ristoranti di Milano?

Chiara Ferragni ci ha sempre abituati a una certa passione per i ristoranti, tra tavole di lusso e pizze mangiate senza che manchi nemmeno una fetta. Ci ha dunque stupiti, di recente, sentir dire che sta bandendo – per questione di privacy – i ristoranti stellati dalla sua routine. Tanto più che, se c’è una cosa che generalmente i ristoranti stellati sanno garantire, quella è proprio la privacy. Ma vabbe’. Eppure Chiara al ristorante continua ad andarci, soprattutto in quelli che sono i suoi “ristoranti del cuore”, ” indirizzi che consiglierei a un amico e luoghi che per me sono veri punti di riferimento”, dice.

Locali che, appunto, sono il vero oggetto della nuova #adv (come è correttamente segnalata) con protagonista la tanto chiacchierata candela. Non lei, che difficilmente potrà essere un tripudio di vendite. Ma loro, i ristoranti milanesi che lei ama e che in questi giorni, uno dopo l’altro, ospiteranno il tour della sua candela e verranno inebriati dal suo profumo.

Il Ristorante La Briciola, Speciale Osteria, Stendhal restaurants, Veramente, El Carnicero, Osteria di Brera e Penelope a casa. Tutti, a partire da quest’ultimo, avranno il loro reel dedicato con protagonista la candela di Chiara Ferragni.

L’operazione, vista così, non sembra tanto un debutto imprenditoriale nel magico mondo del design e dell’arredamento, quando un progetto di marketing dedicato alla ristorazione – forse nuovo segmento di interesse della Ferragni, o forse solo quello che è capitato in questo momento.

In ogni caso la candela ha funzionato, almeno per buttarci fumo negli occhi e farci perdere di vista il vero obiettivo della nuova campagna di branding di Chiara Ferragni.