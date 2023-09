Netflix lancia il gelato di Stranger Things in sette gusti diversi

Netflix ha lanciato il gelato di Stranger Things con sette gusti diversi: quattro per il mondo reale e tre per il SottoSopra.

Le incursioni nel mondo del gusto di Stranger Things non finiscono più. Dopo il recente libro di ricette a tema SottoSopra, infatti, Netflix ha lanciato una linea di sette gusti di gelato dedicati alla ormai celeberrima serie televisiva dei fratelli Duffer. E che dedica: i gusti sono di fatto ispirati dalla gelateria Scoops Ahoy, presente nella terza stagione dello show (tant’è che la stessa linea avrà lo stesso nome della gelateria) – veri e propri frammenti dell’universo narrativo di Hawkins e del suo circondario che hanno “bucato” il muro dello schermo per fare il loro approdo nel nostro mondo. Senza portarsi dietro dei mostri, si spera.

Netflix e il gelato di Starnger Things: un’occhiata ai gusti

Bando alle ciance, dunque, e diamo un’occhiata ai gusti della linea di gelati dedicati a Stranger Things. Stando a quanto lasciato trapelare – e in base a quanto riportato dai media esteri, che hanno avuto la fortuna di assaggiarli in esclusiva – sono stati pensati quattro gusti “classici”, o in altre parole provenienti dal nostro mondo; e altre tre invece provenienti dal SottoSopra.

Partiamo con i primi quattro: l’U.S.S. Butterscotch, un gelato al butterscotch con un nastro di caramello salato e cioccolato al caramello salato; il Triple Decker Extravaganza, un gelato alla vaniglia e burro con un nastro d’acero, waffle e caramelle al burro di arachidi al cioccolato; il Chocolate Pudding, un gelato al cioccolato con cioccolato fondente e wafer alla vaniglia; e il Cinnamon Bun Bytes, un gelato alla cannella con un ricciolo di crema di formaggio alla cannella e impasto per rotoli di cannella.

I restanti tre, che come accennato sono stati ispirati dallo spettrale mondo parallelo a quello di Stranger Things, sono invece Mint Flare, un gelato alla menta rosa con pezzetti di cioccolato e coriandoli arcobaleno (il cui nome contiene, i nostri lettori più nerdacchioni l’avranno notato, un simpatico gioco di parole a indicare uno degli antagonisti della serie); Pineapple Upside Down, un gelato all’ananas con caramello salato e pezzetti di pound cake; e The Void, un gelato alla vaniglia nero fatto con carbone attivo che contiene biscotti sandwich al cioccolato.

Per quanto quest’ultimo gusto possa sembrare il più interessante (carbone attivo?), pare che i colleghi di People (che come accennato hanno potuto assaggiare i gusti in anteprima) l’abbiano bocciato in maniera unanime: tutti i redattori, infatti, sono rimasti confusi dal sapore e con i denti macchiati. Molto meglio, invece, il Chocolate Pudding, eletto come il migliore gusto tra quelli disponibili.