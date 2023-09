Da Stranger Things arriva il libro di ricette a tema SottoSopra

di Manuela Chimera 11 Settembre 2023

Prego, segnarsi questo per i prossimi regali di Natale: il libro di ricette di Stranger Things. Esatto, proprio così: in vista dell’uscita prossima futura dell’ultima stagione della serie dei fratelli Duffer, visto e considerato quanto dovremo ancora attendere a causa dello sciopero dei sceneggiatori, tanto vale consolarci con un ricettario a tema SottoSopra.

Cosa si sa del ricettario di Stranger Things?

In cucina con Vecna, MasterChef Hawkins, Bake Upside Down: insomma, di sottotitoli per questo ricettario ce ne sarebbero a bizzeffe. Se avete già acquistato i ricettari di Downton Abbey e di Friends, se avete già provato durante una serata con amici a ricreare alcune delle ricette viste nella serie di Netflix, questo ricettario diventa indispensabile.

Il titolo del ricettario sarà Stranger Food – Le ricette tratte dalla serie dei Duffer Brothers ed è stato realizzato dagli esperti di cinema Silvia Casini e Francesco Pasqua (già noti per La cucina incantata e La cucina incantata illustrata dedicata ad Hayao Miyazaki; Indomite in cucina, ricettario dedicato alle eroine della letteratura; Pulp Kitchen, ricettario tratto dai film di Quetin Tarantino) con la collaborazione della food blogger Reaffaella Fenoglio, la quale ha preparato materialmente le ricette.

Effettivamente, in Stranger Things ci sono diversi piatti e pietanze che ci sono rimasti nella memoria. In primis gli Eggos tanto amati da Undi, praticamente dei waffles. Ma non scordiamoci anche della pizza, in particolare della sdoganata pizza hawaiana con l’ananas (fra l’altro il numero di telefono di Surfer Boy Pizza esiste davvero!) e il fatto che in una puntata fosse anche stato citato il Chianti.

Le ricette che troverete nel volume sono sia quelle viste all’interno della serie di Netflix, sia quelle ispirate ad Hawkins e al SottoSopra. Qui troveranno spazio i piatti mangiati da Undi e dai suoi amici, ma capovolgendo il libro ecco che ci si ritroverà dentro al SottoSopra, in compagnia di Demogorgoni, del Mind Flyer e di Vecna (che di sicuro sapranno cucinare meglio di me).

Con questo ricettario sarà possibile ricreare le ricette viste in Stranger Things (ricette provate e testate), da riutilizzare anche in vista di Halloween visto che molte sono a tema horror.

Non è certo, però, la prima volta che il brand Stranger Things ha a che fare col mondo del cibo. A novembre dell’anno scorso, per esempio, l’attore che interpreta Will si era lanciato in un progetto di Nutella vegana: con soli 50 euro, si poteva diventare suoi soci nell’impresa.