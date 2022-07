New York: Harry e Meghan Markle fanno i capricci al ristorante di Robert De Niro

Strano, non succede mai. Pare che Harry e Meghan Markle abbiano fatto un po' di capricci quando sono andati a cenare al ristorante di Robert De Niro a New York.

di Manuela 26 Luglio 2022

Di recente Harry e Meghan sono stati a New York in occasione del Mandela Day. Solo che non è stato proprio un successone. Tralasciando il discorso di Harry davanti all’Assemblea delle Nazioni Unite (che non ha convinto gli astanti, anzi, qualcuno ha affermato che lo aveva scopiazzato da quello pronunciato dal fratello William un annetto fa davanti all’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia), ecco che pare che i due abbiano anche fatto i capricci quando sono andati a mangiare al ristorante di New York di Robert De Niro.

La coppietta si è recata a cena alla Locanda Verde a Tribeca, nella zona meridionale di Manhattan. Nel celebre ristorante italiano di Robert De Niro i due sono spiccati soprattutto per i loro capricci da diva. Come prima cosa, i bodyguard dei Sussex hanno intimato a tutti di non scattare foto, pena l’allontanamento dal locale.

In secondo luogo Meghan è arrivata pretendendo che il ristorante riservasse un cortile da 50 coperti solamente per quattro persone, di cui due erano, ovviamente, lei e Harry. Al che il gestore del ristorante le ha fatto gentilmente notare che quel cortile era già stato prenotato tempo prima per una festa di compleanno con 15 persone e che non l’avrebbe annullata per soddisfare la sua richiesta.

Il ristoratore ha così proposto ai Sussex di accomodarsi all’interno, cosa che i due hanno accettato. Dopo aver cenato a base di ricotta di pecora sarda, ravioli e tartare di carne piemontese i due devono aver ritrovato il buonumore (vuoi anche che gli è risalita la glicemia) e sono andati a un tavolo vicino per fare gli auguri a un festeggiato stupitissimo che qui stava celebrando il suo compleanno.