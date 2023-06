Niko Romito apre un nuovo ristorante nel Bulgari Hotel Roma

Nuova apertura di Niko Romito: lo chef ha infatti aperto un nuovo ristorante nel Bulgati Hotel Roma, quello in piazza Augusto Imperatore

di Manuela Chimera 12 Giugno 2023

Nuova apertura di Niko Romito: questa volta apre un nuovo ristorante nel Bulgari Hotel Roma, quello in piazza Augusto Imperatore. Il ristorante presso il Bulgari Hotel di Roma va così ad unirsi a quello di Milano, di Parigi, di Shanghai, di Pechino e di Dubai. Inoltre, sempre nel 2023, è prevista anche un’apertura a Tokyo, mentre un po’ di tempo fa si parlava anche di un’apertura a Los Angeles.

Cosa si sa della nuova apertura Bulgari di Niko Romito a Roma?

Proprio a Roma, era nato il marchio di abbigliamento e accessori di lusso di Bulgari, motivo per cui questa apertura è assai importante per il brand, così come confermato da Jean-Christophe Babin, amministratore delegato del gruppo.

L’hotel sorge in un palazzo monumentale che si sviluppa su sette piani, in piazza Augusto Imperatore, nel rione Campo Marzio e vicino a piazza di Spagna (anche la boutique storica è nelle vicinanze). Questo hotel è il più grande albergo europeo del brand, nonché il secondo in Italia dopo quello di Milano. Ma oltre alle sue 114 camere e suite, alla piscina coperta della spa, quello che a noi interessa è Il Ristorante – Niko Romito.

Lo troverete al quinto piano, corredato di terrazza esterna e in cui potrete gustare un menu di cucina italiana contemporanea creato in esclusiva per Bulgari. Tutti i bar e i ristoranti saranno curati da Niko Romito (dal 2017 è alla guida di tutti i ristoranti del gruppo). L’executive chef, invece, sarà Claudio Catino.

Il Bulgari Bar presenta un grande bancone in marmo nero, con elementi in vetro di Murano. La Terrazza, invece, propone cabanas e aree lounge, con tantissimi vasi di fiori. Da qui è possibile ammirare il panorama di Roma.

Al piano terra, invece, si trova Il Caffè: qui è possibile non solo fermarsi per prendere un caffè, ma anche per fare un pranzo a base di piatti tipici della cucina romana, mentre la domenica è previsto un brunch.

Su via delle Frezza, invece, si affaccia la prima boutique Bulgari Dolci in Italia, dove figura una selezione di dolci tipici italiani provenienti dal menu La Pasticceria – Niko Romito.

Niko Romito ha spiegato che questo è un progetto grandioso, di cui è orgoglioso di far parte. Insieme a Bulgari stanno percorrendo un cammino appassionante che vuole definire una nuova cucina italiana, che sia sia radicata nella tradizione che contemporanea. Lo chef ha poi continuato dicendo che da ogni città ha imparato molto: è stato uno scambio continuo, un’evoluzione costante.

È dunque impaziente di scoprire quale sarà la risposta di Roma, città a cui è particolarmente legato. Lo chef ha poi terminato affermando che è una grande emozione vedere il team che cresce insieme a lui, che crede in questo progetto e che condivide questa visione della cucina.