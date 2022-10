Noberasco entra nel registro dei Marchi storici di interesse nazionale

Anche Noberasco, azienda nota per la frutta secca, è entrata a far parte del registro dei Marchi storici di interesse nazionale.

di Manuela 14 Ottobre 2022

Un’altra azienda italiana è entrata a far parte del prestigioso registro dei Marchi storici di interesse nazionale: stiamo parlando di Noberasco, azienda nota nel settore della frutta secca.

Attiva sin dal 1908, la famiglia Noberasco da più di 110 anni lavora in Liguria per dare continuità alla sua linea imprenditoriale. Al posto di delocalizzare la propria impresa in territori considerati più facili, ecco che Noberasco ha deciso di rimanere nel suo territorio d’origine.

Anzi: nel 2015 ha costruito un nuovo stabilimento a Carcare, ad alta tecnologia, riservato alle produzioni di eccellenza, investendo per essere sempre all’avanguardia nel settore.

Grazie alla sua storia centenaria, alla capacità di tramandare di generazione in generazione lo spirito imprenditoriale della famiglia e al suo desiderio di diventare un’eccellenza del Made in Italy, ecco che l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti ha deciso di insignire l’azienda dell’onorificenza “Marchio storico di interesse nazionale”.

Questo conferimento viene dato a quelle aziende che dimostrano l’uso continuativo del marchio con commercializzazione dei prodotti o dei servizi per almeno cinquant’anni in Italia.

Gabriele Noberasco ha dichiarato che fregiarsi di questo riconoscimento dall’alto valore istituzionale (nato per proteggere le aziende italiane nei momenti difficili e per evitare che siano delocalizzate all’estero), rappresenta un traguardo importante per l’azienda. Inoltre rappresenta anche un nuovo punto di partenza. Queste le sue parole: “Siamo consapevoli che fare impresa nel nostro Paese sia un valore aggiunto e che l’ impegno profuso in questi 114 anni di azienda sia altrettanto sinonimo di qualità per i nostri consumatori che ogni giorno ci scelgono”.

Recentemente anche Toschi è entrata a far parte del registro dei Marchi storici di interesse nazionale, così come Moretti.