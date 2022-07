Noodles Beef Mami e Pancit Canton di Lucky Me: richiamo per rischio chimico

di Manuela 18 Luglio 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Salame Pic nic di Fumagalli Industria Alimentari: sono stati ritirati dal commercio tutti i lotti dei Noodles Beef Mami e Pancit Canton a gusti vari di Lucky Me a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta risale a un paio di giorni fa, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 15 luglio 2022.

In tutti i casi, il marchio del prodotto è sempre Lucky Me, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Fresch Tropical srl by Jawad e il nome del produttore è Monde Nissin, con sede dello stabilimento in Thailandia.

Qui di seguito trovate le denominazioni di vendita esatta, la data di scadenza o termine minimo di conservazione e l’unità di vendita relativa ai prodotti interessati dal richiamo:

Noodles Beef Mami: tutti i lotti richiamati, quelli con TMC fino al 31/12/2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 55 grammi

richiamati, quelli con TMC fino al 31/12/2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 55 grammi Pancit Canto gusto Chilimansi: tutti i lotti richiamati, quelli con TMC fino al 31/12/2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 60 grammi

Pancit Canto gusto Kalamansi: tutti i lotti richiamati, quelli con TMC fino al 31/12/2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 60 grammi

Pancit Canto gusto Hotchili: tutti i lotti richiamati, quelli con TMC fino al 31/12/2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 60 grammi

Pancit Canto gusto Original: tutti i lotti richiamati, quelli con TMC fino al 31/12/2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 60 grammi

Il motivo del richiamo è sempre un rischio chimico, cioè la presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze i consumatori che avessero acquistato questi prodotti sono pregati di riportarli presso il punto vendita di acquisto e di non consumarli.