Salame Pic nic di Fumagalli Industria Alimentari: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 18 Luglio 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salut.gov dopo quello relativo ai Grissoncelli all’olio e Rustichelli di Revolution: è stato ritirato dal commercio un lotto del Salame Pic nic di Fumagalli Industria Alimentari a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è di un paio di giorni fa, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella dell’11 luglio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Salame Pic nic, mentre il marchio del prodotto è Fumagalli e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CE IT 92L. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Fumagalli Industria Alimentari S.p.A., quello con sede dello stabilimento in via Briantea 18 a Tavernerio, provincia di Como.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 229137, mentre la data di scadenza o termine minimo di conservazione non è indicato. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi circa.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza di Salmonella spp. Nelle avvertenze viene specificato che le persone che hanno consumato il numero di lotto sopra indicato e che hanno manifestato sintomi come:

diarrea

vomito

dolori addominali

nausea

mal di testa

febbre

sono pregate a consultare con urgenza il proprio medico di famiglia, segnalando di aver consumato questo salame.