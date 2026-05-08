Nuova immagine e nuove farine per Molino Magri a Tuttofood 2026

La storia del Molino Magri è un racconto che si dipana tra i canali e le terre fertili del mantovano, iniziando ufficialmente nel 1929. Da quasi un secolo infatti, attraverso l’alternarsi di cinque generazioni, la famiglia Magri custodisce e tramanda di padre in figlio l’arte della macinazione, unendo la sapienza artigiana a una visione industriale sempre più raffinata. Una tradizione che non deve solo essere celebrata, ma anche proiettata nel futuro: da qui l’ispirazione per un profondo rinnovamento dell’immagine aziendale.

Un rebranding che non vuole essere solo un cambio di veste, ma un nuovo linguaggio scelto per narrare l’eccellenza e il prestigio di una realtà che, pur restando fedele ai propri valori, vuole affrontare con decisione le sfide tecnologiche che si prospettano nel settore.

Novità nell’immagine e nella produzione

Il cuore pulsante di questa nuova identità visiva è rappresentato dal logo, un tributo araldico alla città di Mantova che vede protagonista il cavallo, animale nobile e simbolo del patrimonio artistico locale. Il nuovo marchio afferma con orgoglio l’identità di una famiglia che ha saputo evolversi, integrando una gestione trasparente e conforme ai più alti standard di qualità e sicurezza alimentare con un impegno costante verso la sostenibilità ambientale. Accanto al rinnovamento estetico, Molino Magri ha introdotto una rivoluzione tecnica nel mondo dell’arte bianca: la linea Excellence da grano attivo: queste farine sono il risultato di una ricerca appassionata volta a valorizzare ogni singola componente del chicco di grano tenero, ovvero la crusca, l’endosperma e, soprattutto, il germe.

Il segreto della linea Excellence risiede proprio nel germe di grano che, sebbene costituisca solo il due o tre per cento del chicco, ne rappresenta la parte più vitale e ricca di enzimi, vitamine e nutrienti. Mentre i processi industriali tradizionali tendono a eliminare o inattivare questa componente, Molino Magri utilizza un processo tecnologico innovativo che prevede una fase di pregerminazione controllata. Questo passaggio attiva naturalmente i processi biologici del chicco, esaltandone il potenziale funzionale e nutrizionale, che viene poi preservato intatto grazie a una macinazione lenta. Il risultato è una gamma di farine altamente performanti, profumate e versatili, capaci di rispondere alle esigenze specifiche dei professionisti più esigenti.

La versatilità di questa linea si manifesta in referenze studiate per ogni tipo di lavorazione, come la farina Esse, che si distingue per la sua eccezionale estensibilità, rendendola ideale per ottenere stesure sottilissime tipiche della pizza a ruota di carro o della tonda romana. Per chi cerca un sapore più rustico e intenso senza rinunciare alla lavorabilità, la referenza In3 rappresenta una scelta fuori dagli schemi, essendo ottenuta dalla lavorazione a tutto corpo del cereale e mantenendo fibre e micronutrienti.

La ricerca della sofficità trova invece risposta nella Doppiaesse, progettata per garantire uno sviluppo straordinario e cornicioni alveolati in tempi di lievitazione rapidi. Al contrario, la Triplaesse è pensata per chi predilige lunghe lievitazioni e la flessibilità necessaria per interpretare ogni sfumatura della pizza napoletana. Completano l’offerta le farine Intensa e Intensa Top, calibrate per esaltare i profumi e i sapori degli impasti, sia per lavorazioni in giornata che per alte idratazioni a lunga lievitazione.

Questa dedizione alla qualità e all’innovazione trova la sua massima espressione nel confronto diretto con i professionisti del settore, e il prossimo Tuttofood, che si svolgerà dall’11 al 14 maggio in Fiera Milano, ne è la migliore dimostrazione. Il calendario delle masterclass vedrà infatti molti nomi illustri dell’arte bianca alternarsi allo stand D27 del padiglione 8, impegnati a mostrare le potenzialità delle farine Magri in diverse applicazioni.

Un esperto come Marco Quintili approfondirà la visione tecnica della pizza napoletana moderna, mentre Renato Bosco condividerà la sua esperienza di pizzaricercatore attraverso storie di impasti e innovazione. Non mancheranno focus su temi attuali come la pizza integrale 3.0 con Salvatore De Rinaldi o le soluzioni senza glutine presentate da specialisti come Angelo Tramontano, Nicola Zanazzi e Michela Carbone.

Ogni dimostrazione, dalla pizza alla pala di Stefano Miozzo alla colazione di Manolo Albano, sottolinea l’impegno dell’azienda nel promuovere una cultura del miglioramento continuo, supportata anche dall’attività della Molino Magri Academy, centro di formazione situato a Marmirolo e dedicato alla crescita delle competenze tecniche dei professionisti di oggi e di domani.