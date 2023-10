Nutella e Treccani: il risultato è un vasetto di lettere dell’alfabeto

di Manuela Chimera 6 Ottobre 2023

C’è sempre grande attesa per i barattoli in limited edition della Nutella. Purtroppo sono finiti i bei tempi dei barattoli e bicchieri decorati con personaggi dei cartoni, pupazzi o anche paesaggi. Sì, perché per questa edizione limitata Nutella ha deciso di collaborare con la Treccani. E il frutto di questa partnership sono stati i vasetti con le lettere dell’alfabeto. Ma che, davvero? Ci state dicendo sul serio che i creativi non sono riusciti a ideare qualcosa di più stuzzicante? Però, però: forse c’è un sottile messaggio subliminale in tutto ciò, qualcosa che a prima vista può sfuggire. Non siamo precipitosi.

Perché Nutella e Treccani hanno realizzato dei vasetti con le lettere dell’alfabeto?

Partiamo dall’inizio. Il motivo per cui la Ferrero ha collaborato con Treccani per realizzare i nuovi vasetti in edizione limitata è che è appena uscita la nuova edizione del Vocabolario Treccani, con più di 100mila lemmi e accezioni (ma di sicuro il neologismo “masterchefizzazione” non ci sarà ancora). Di questi, 7mila formano il “vocabolario di base”, cioè quell’insieme di parole con cui in linea teorico ipotetica dovremmo riuscire a crare quasi tutto cioò che scriviamo o diciamo.

Da qui l’idea di creare dei vasetti di Nutella con le lettere, in modo da portare sorrisi (e istruzione a quanto pare) nelle case degli italiani, contribuendo a diffondere positività (e lessico) tramite le parole e le loro definizioni.

Tramite la collaborazione con la Treccani, ecco che poi sono state selezionate 21 parole, una per ogni lettera dell’alfabeto italiano, a cui dedicare ciascun vasetto. Tali parole sono state scelte con l’obiettivo di dare maggior valore a ciò che rende la vita più bella.

Lo scopo di tutto ciò è creare una sorta di dizionario di emozioni positive con questi vasetti. Ogni vasetto avrà una grafica personalizza ispirata alla parola prescelta. Per esempio, la R di Ritmo mostra una ballerina che danza su un vinile, la S di Sorriso è rappresenta da un Sole e la U di Unicità è raffigurata come un papavero rosso in un campo di papaveri gialli.

Ora, è tutto molto bello, ma forse ci si aspettava qualcosa di più da questa limited edition, visti anche i partner coinvolti. Non so, magari delle poesie, delle citazioni famose, immagini di personaggi tratti da romanzi famosi… Però, a pensarci bene, forse Nutella e Treccani ci hanno visto giusto. Considerato l’analfabetismo funzionale dilagante (non siamo noi a dirlo, eh, ma ma dati Piaac-Ocse sostengono che in Italia il 28% della popolazione compresa gra i 16 e i 65 anni è un analfabeta funzionale, cioè non riesce a capire ciò che legge. Basta farsi un rapido giro fra i Commenti sui social e nei blog per rendersene conto), forse la scelta di partire dalle basi dell’istruzione, cioè dalle singole lettere, potrebbe rivelarsi una carta vincente.

Per le prossime edizioni limitate, poi, si potrebbe salire leggermente di difficoltà e passare alle sillabe, fino a giungere in futuro a parole vere e proprie e a brevi frasi.

Ma intanto cominciamo dalle lettere, le basi prima di tutto:

A – Amore: L’amore che rende straordinario ogni giorno

B – Bellezza: La bellezza che è una scoperta continua

C – Creatività: La creatività che rende speciale tutto ciò che fai

D – Divertimento: Il divertimento che porti ovunque vai

E – Estro: L’estro con cui crei mondi sempre nuovi

F – Felicità: La felicità che ti fa sentire leggero

G – Gioia: La gioia che può cambiare la tua giornata

H – Humour: Lo humour che ci unisce con una risata

I – Ispirazione: L’ispirazione che accende la tua fantasia

L – Libertà: La libertà che ti fa sognare ogni giorno

M – Meraviglia: La meraviglia che ti lascia senza fiato

N – Noi: Noi che insieme rendiamo la vita più bella

O – Originalità: L’originalità che ti fa percorrere nuove strade

P – Poesia: La poesia che ti fa vedere tutto sotto un’altra luce

Q – Quadrifoglio: Il quadrifoglio che ti auguri di trovare ogni giorno

R – Ritmo: Il ritmo che dai ad ogni tuo passo

S – Sorriso: Il sorriso con cui accogliere ogni giornata

T – Talento: Il talento che trasforma le tue idee in realtà

U -Unicità: L’unicità che ti rende straordinario

V – Vivacità: La vivacità che colora ogni giorno

Z – Zen: Lo zen con cui vivi ogni situazione

Ok, ma per la J, K, W, X e Y dobbiamo attendere la prossima edizione? Giusto, meglio non sovraccaricare troppo con i compiti a casa.