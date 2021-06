Nutella: i luoghi vincitori della limited edition Ti Amo Italia 2021

Finalmente è terminato il contest relativo alla seconda edizione di Ti Amo Italia 2021: Nutella ha rivelato quali sono i luoghi vincitori delle diverse regioni italiane che finiranno sui barattoli che troveremo in vendita a partire da ottobre.

Rispetto all’anno scorso, questa volta sono stati i consumatori a votare e scegliere i luoghi iconici da apporre sui vasetti di questa seconda edizione in tiratura limitata dei barattoli di Nutella.

Gli utenti hanno proposto più di 1.600 luoghi come candidature, salvo poi procedere con 2.143.217 voti. Dei 1.600 posti proposti, alla fine sono state scelte 84 location finaliste grazie anche alla collaborazione con ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo). Sono stati poi i consumatori a votare i 42 luoghi vincitori. Ma occhio: questi vasetti li troverete in vendita solo a partire dal prossimo ottobre, sugli scaffali non ci sono ancora.

Ecco i luoghi vincitori, regione per regione (Trentino e Alto-Adige hanno concorso separatamente):