Ora per MasterChef Italia sarà un problema trovare degli ospiti adeguati

Gli autori di MasterChef Italia ci hanno abituati a qualche sorpresa piazzata con astuzia durante le varie stagioni: non parliamo solo di mystery box ovviamente, e nemmeno delle temutissime apparizioni di Iginio Massari. Le menti dietro lo spettacolo culinario più amato della televisione sanno dove colpire nel segno per strappare risate o lacrime, e le puntate con i ricongiungimenti familiari sono sempre le occasioni migliori per un “effetto carramba” assicurato. Ora però i loro colleghi australiani hanno decisamente alzato il tiro e il livello di star power con una doppia comparsata che, oltre ad aver sortito il desiderato effetto sorpresa, ha anche dato adito a qualche polemica, di quelle che, vista l’ospite, era assolutamente prevedibile.

Il principe al telefono

L’ospite d’eccezione prevista era Meghan Markle. La duchessa del Sussex ha voluto subito accorciare le distanze con i concorrenti, chiedendo loro di essere chiamata semplicemente con il suo nome di battesimo e, mentre la giuria era intenta a valutare le creazioni degli aspiranti chef, un’addetta ai lavori le ha passato un telefono: sullo schermo è quindi apparso il principe Harry, in collegamento da Canberra dove si trovava per un incontro con alcuni veterani, scatenando lo stupore generale tra i presenti.

“Effetto carramba”, dicevamo. Meghan ha risposto alla chiamata con nonchalance: “Ciao, amore mio! C’è mio marito”. Dall’altra parte del video, Harry ha scherzato chiedendo: “Che succede? Ho interrotto qualcosa di importante?”. Meghan ha risposto con complimenti a profusione: “Beh, in realtà siamo nel bel mezzo della degustazione di tutti i piatti. Abbiamo quattro cuochi incredibili qui. È fantastico, hanno davvero tanto talento. Vorremmo che tu fossi qui”.

La conversazione è proseguita mentre la Duchessa descriveva i sapori dei piatti sul bancone, soffermandosi su un dettaglio culinario che riguarda i gusti del marito: “Vorrei che potessi assaggiarlo. Questi piatti sono fantastici. È davvero delizioso, e c’è una salsa piccante che, beh, mi conosci… è buonissima. Penso che per te potrebbe essere troppo forte. È piccante”. Harry, prima di congedarsi, si è scusato per l’interruzione e l’ha invitata a godersi il resto della serata dicendo: “Beh, vai e goditela. Mi dispiace molto disturbarti. Qui va tutto bene. Ci vediamo più tardi”. Il siparietto si è concluso tra gli applausi dello studio e lo stupore di un concorrente che ha esclamato: “È pazzesco!”.

Durante la puntata, Meghan ha condiviso anche alcuni scorci della sua vita privata e domestica. Ha raccontato che, mentre lei predilige piatti a base di pesce alla griglia, Harry ha gusti più tradizionali e preferisce carne, patate e salse cremose. Ha parlato con orgoglio anche dei figli Archie e Lilibet, definendoli ottimi mangiatori che amano partecipare alla preparazione dei pasti. Ai cuochi in gara ha rivolto un invito preciso, spronandoli a mettere il cuore in ciò che cucinavano: “Qual è la storia dietro questa ricetta?”.

Come era però facile prevedere, in pochi hanno abboccato all’improvvisata, e l’idea che in questo episodio ci fosse molto poco di spontaneo si è rapidamente diffusa tra i social. Una mossa orchestrata in ogni dettaglio quindi, uno dei tanti tentativi della duchessa per raggranellare facili consensi, l’ennesimo riuscito così così, e a nulla sembrano valere le favorevoli testimonianze dal dietro le quinte. Alexandria Funnell, ex produttrice del programma, ha riportato i commenti dei colleghi secondo cui Meghan è stata gentilissima con tutta la troupe, aveva un ottimo senso dell’umorismo ed era semplicemente una persona normale: chissà se a lei qualcuno crederà.

Ora resta da chiedersi come gli autori nostrani di MasterChef Italia riusciranno a ottenere lo stesso effetto con celebrità nostrane, e senza sperare che qualche nobile del Commonwealth torni in gita in Italia, come nel recente caso di Kate Middleton, principessa del Galles, recatasi a Reggio Emilia per questioni pedagogiche. La mossa spetta a voi, fateci sognare.