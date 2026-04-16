Masterchef è così popolare nel mondo che si porta a casa pure Meghan Markle

Sapete una cosa? Stavolta vogliamo dare il nostro sostegno a Meghan Markle. Beninteso siamo certi che la Duchessa di Sussex dorma saporitamente la notte anche senza, ma ormai l’infinita sequela di pernacchie all’indirizzo dei suoi progetti più o meno gourmet ha cominciato a suscitare la nostra solidarietà, anche se non abbiamo mancato di unirci al coro degli sfottò dopo la sua serie tv, la sua (tuttora fantomatica) linea di prodotti e pure la sua sfida, a distanza e impari, nientemeno che con la Principessa Kate Middleton, a suon di marmellate.

La sua nuove e imminente iniziativa gastronomica la vedrà invece fare capolino nelle cucine di MasterChef Australia: la Duchessa di Sussex apparirà infatti come giudice ospite nella diciottesima stagione del celebre programma culinario. Secondo un comunicato stampa ufficiale, la scelta non è affatto casuale: “MasterChef Australia è rinomato per la creazione di leggende culinarie e oggi un’appassionata di cibo con un’influenza globale ha onorato la cucina”.

Meghan Markle giudice di MasterChef

La partecipazione di Meghan è stata registrata a Melbourne durante un viaggio di quattro giorni in Australia che sta svolgendo insieme al principe Harry. La nuova stagione debutterà il 19 aprile e vedrà la Duchessa affiancare i giudici Poh Ling Yeow, Sofia Levin e Jean-Christophe Novelli. In un’anteprima del programma, Poh Ling Yeow ha accolto Meghan con grande enfasi dichiarando: “Abbiamo già avuto la nobiltà di MasterChef in cucina, ma niente di simile. Dalla soleggiata California, diamo il benvenuto a MasterChef Australia… alla Duchessa di Sussex, Meghan Markle!”.

Per guadagnarsi una posizione così ambita e autorevole, la Duchessa può annoverare, oltre alle già citate esperienze food dai risultati altalenanti, la pubblicazione di un libro di cucina e un simile ruolo nella trasmissione per ragazzi Chopped Junior.

Il tour australiano della coppia, da cui è scaturita l’occasione per il debutto di Meghan come giudice di MasterChef, è il primo dal 2018 e mescola impegni privati, eventi di beneficenza e attività commerciali, come un ritiro per sole donne a Sydney con biglietti che arrivano a costare circa 3.000 dollari. Tra una visita a un rifugio per donne e un discorso del principe Harry a un summit sulla sicurezza psicologica, Meghan ha quindi trovato il tempo di mettersi alla prova come critica gastronomica, confermando il suo legame con il mondo del food che continua a coltivare nonostante finora non sembri essersi tolta chissà quali soddisfazioni.

MasterChef sembra ormai avere raggiunto vette di popolarità tali da diventare non solo il trampolino di lancio per chiunque abbia velleità da vip nel mondo del cibo, ma anche per personaggi già noti che cerchino legittimazione attraverso un’ospitata, reali compresi. Apprezziamo quindi l’abnegazione della Duchessa quindi e, visto che finalmente la strategia sembra quella azzeccata, stavolta ci sentiamo di fare il tifo. Insomma, meglio lei che Brooklyn Beckham.