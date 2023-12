Oreo promette tre nuovi gusti per il 2024

Oreo ha promesso che lancerà tre nuovi gusti nel 2024. E di questi tre gusti solo uno sarà in edizione limitata: gli altri due entreranno a far parte permanentemente della gamma di biscotti a marchio Oreo

Non ci sono mai abbastanza Oreo al mondo a quanto pare. Almeno, questo è quello che devono avere pensato gli alti vertici dell’azienda visto che per il 2024 hanno deciso di lanciare non uno, non due, ma ben tre nuovi gusti. E questo dopo aver appena fatto uscire gusti nuovi, come i Blackout Cake e i Cotton Candy (e fatto ritornare in auge vecchi sapori, fra cui i biscotti caldi al gusto cacao con cioccolato caldo e crema ai marshmallow racchiusi fra due wafer al cioccolato e i Red Velvet Oreo). I tre nuovi gusti saranno:

Golden Gluten Free Oreo

Cakesters peanut butter

Oreo Black & White Cookie

In arrivo altri gusti Oreo

I nuovi biscotti arriveranno a partire dal 3 gennaio 2024, quindi giusto giusto per riempire la calza della Befana. Sempre concesso che arrivino anche qui da noi, si intende. Di questi tre gusti, i primi due, cioè i Golden Oreo e i Cakesters entreranno a far parte definitivamente della gamma Oreo, mentre gli Oreo Black & White saranno in vendita solamente in edizione limitata.

Partiamo dai Golden Oreo Gluten Free: come si evince dal nome saranno biscotti Oreo senza glutine, con biscotti alla vaniglia farciti con la classica crema Oreo. Questi Oreo Gluten Free vanno ad unirsi agli altri biscotti a marchio senza glutine già presenti sul mercato: Original, Double Stuf e Mint. Inutile dire che la notizia è stata assai gradita dai celiaci e dagli intolleranti al glutine.

Passiamo ora ai Cakestars Peanut Butter. Si tratta di biscotti Oreo un po’ più morbidi, ricordano un po’ una torta, composti da due biscotti morbidi al gusto cioccolato che racchiudono una crema al burro di arachidi. Attualmente questo è il secondo gusto per la linea Cakesters.

Infine abbiamo i biscotti in edizione limitata, gli Oreo Black & White. Secondo l’azienda si tratta di una reinterpretazione dei classici biscotti. I Black & White propongono due biscotti Golden Oreo che racchiudono uno strato di cioccolato e uno strato di crema al gusto vaniglia diviso a metà. L’azienda ha specificato che, trattandosi di un’edizione limitata, lo troveremo in vendita fino ad esaurimento scorte.

E a proposito di nuovi arrivi, giocando in casa vi ricordiamo che sempre a gennaio 2024 sugli scaffali dei supermercati (più precisamente nel reparto panetteria e in quello dei surgelati) arriveranno anche i nuovissimi Croissant Nutella, il nuovo prodotto da colazione del Gruppo Ferrero che compie così la sua prima incursione nel settore dei prodotti dolci surgelati da colazione.