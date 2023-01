Oreo: in arrivo una nuova edizione limitata al gusto di… Oreo

Gli Oreo lanciano una nuova edizione limitata. Solo che questa limited edition sarà al gusto di Oreo. E infatti si chiama The Most Oreo Oreo.

di Manuela Chimera 26 Gennaio 2023

Che bello, Oreo lancia una nuova edizione limitata, chissà a che gusto sarà mai. Beh, a quanto pare il nuovo Oreo sarà al gusto di… Oreo. Probabilmente in casa Oreo hanno finito la fantasia o si tratta di una fine strategia di marketing, difficile a dirsi. Comunque sia questa limited edition si chiamerà The Most Oreo Oreo.

Arrivano gli Oreo al gusto di Oreo

Da sempre Oreo stupisce i suoi fan con i gusti più improbabili. Ricordate le versioni al gusto Wasabi o anche quella al gusto Hot Chicken Wing? Beh, se per quelle edizioni in effetti l’azienda si era lanciata in pindarici voli di abbinamento (assai discutibili, ma de gustibus…), questa volta hanno voluto ispirarsi a se stessi. Esatto, proprio così: il nuovo gusto The Most Oreo Oreo prevede che due wafer al gusto di cioccolato circondino un ripieno di crema Most Stuff contenente pezzettini di biscotti Oreo sbriciolati al suo interno.

In teoria le pre-vendite del The Most Oreo Oreo sono già state aperte sul sito ufficiale di Oreo, mentre il nuovo biscotto dovrebbe fare la sua comparsa sugli scaffali il 30 gennaio. Rimane solo da capire in quali paesi uscirà effettivamente questo Oreo².

In realtà l’azienda pare che abbia intrapreso questa strada per celebrare l’ingresso nel metaverso dell’Oreo, l’Oreoverse. I fan troveranno, infatti, un QR code sulle confezioni di biscotti: scansionandolo potranno giocare a giochi a tema biscotti con la possibilità di vincere diversi premi (il primo premio è di 50mila dollari).

Julia Rosenbloom, senior brand manager di Oreo, ha dichiarato che sono entusiasti di entrare nel metaverso. I fan potranno accedere a questo Oreoverse grazie al gioco Meta Horizon World tramite i visori Meta Quest 2 o Meta Quest Pro. In alternativa è anche possibile visitare direttamente il sito oreoverse.oreo.com.

Come se non bastasse, Oreo si è rivolto anche a Martha Stewart e a Ryan McCallister per il lancio di questo prodotto. Mettendo un attimo da parte la promozione della vodka Tito per il Dry January, ecco che Martha Stewart e Ryan McCallister trasmetteranno in diretta streaming la loro esperienza nell’Oreoverse il 30 gennaio prossimo.

In un comunicato stampa la Mondelez International, la società madre degli Oreo, ha dichiarato che questa esperienza nell’Oreoverse sarà piena di battutine spiritose, giochi e competizioni amichevoli. I fan potranno visualizzare la diretta streaming sintonizzandosi sui canali Facebook e Instagram di Oreo.

Ok. tutto molto bello, ma davvero non è stato davvero possibile creare per l’occasione un biscotto che non fosse un Oreo farcito di Oreo?