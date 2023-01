Oreo x Xbox: in arrivo una nuova edizione limitata

di Luca Venturino 10 Gennaio 2023

Una nuova collaborazione che, in un certo senso, ci sorprende: vogliamo dire, gli Oreo sono diventati nel corso del tempo sinonimo di merenda golosa, selvaggia, magari anche beatamente scomposta; e pertanto ben si accostano all’immaginario che accompagna l’Xbox. Insomma, due catalizzatori di un momento di pausa, di evasione; da una parte quella più golosa dei biscotti e dall’altra quella squisitamente ludica dei videogiochi. Tra i ventidue paesi che accoglieranno le speciali buste in edizione limitata c’è anche il nostro caro e vecchio Stivale: l’iconico biscotto scuro sarà decorato con il logo crociato della celebre console di casa Microsoft o, in alternativa, con le lettere che appaiono sui suoi joystick (A, B, X e Y) e le freccette direzionali.

Oreo x Xbox: i premi in palio

La collaborazione non si estingue solamente in una serie di biscotti decorati, però: stando a quanto lasciato trapelare, infatti, il lancio dell’edizione limitata sarà accompagnato da un concorso che mette in palio anche altri elementi collezionabili come una serie di contenuti speciali a tema Oreo disponibili in alcuni titoli esclusivi per la console verdecrociata, come Forza Horizon 5 o l’intramontabile Halo.

Ma come funziona il concorso? Beh, è piuttosto particolare. I giocatori dovranno posizionare i biscotti in fila, andando così a creare una serie di combinazioni di tasti e frecce direzionali (un po’ come i vecchi trucchi dei vari Grand Theft Auto a inizio anni duemila, ricordate?). A questo punto, occorre inquadrare il tutto attraverso l’app per provare a vincere premi a tema Oreo come console, hardware e i già citati “contenuti digitali cosmetici”, che alla fine sono personalizzazioni per i propri personaggi in alcuni videogiochi.

Come abbiamo brevemente accennato in apertura, l’iniziativa sarà lanciata sul mercato italiano (e non solo) con sei biscotti in edizione limitata, che saranno disponibili fino a esaurimento scorte. Non si tratta naturalmente della prima volta che Oreo si lancia in collaborazioni di questo tipo: poco più di un anno fa fecero il loro debutto i biscotti dedicati ai Pokémon, decorati con il profilo di sedici di alcuni dei mostriciattoli tascabili più iconici di sempre.

A meno di un mese dal loro lancio, tuttavia, i biscotti Oreo dedicati ai Pokémon innescarono una sorta di vero e proprio mercato nero, con i pezzi più rari – come quello raffigurante il leggendario Mew – che venivano venduti per centinaia di migliaia di euro su Ebay. Chissà che anche questa nuova edizione limitata non diventerà un pezzo da collezione?