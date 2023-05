di Manuela Chimera 13 Maggio 2023

Novità per quanto riguarda il parco Fico di Bologna: Oscar Farinetti e famiglia hanno appena acquisito il 100% del polo, investendoci qualcosa come 15 milioni di euro insieme a Coop Alleanza e pagando 10 anni di affitto anticipati. La nuova gestione Farinetti segue quelle di Primori e Cigarini e mira a dare nuovo slancio a questo polo che, fino a questo momento, non è andato proprio benissimo (per qualche motivo che avevamo analizzato qui, in Italia Fico continua a non riuscire a sfondare).

Come cambierà il parco Fico con Oscar Farinetti?

Essendo che Oscar Farinetti ha acquisito il 100% del parco Fico di Bologna, più precisamente il 100% della Fico srl, la società che di fatto gestisce il parco Fico, ecco che Coop Alleanza, che fino ad ora era stata socio al 50%, dovrà uscire dalla gestione. Tuttavia Coop Alleanza non abbandonerà del tutto la Fico srl, rimanendo in realtà nella società come azionista e finanziatore del fondo immobiliare destinatario dell’affitto.

Si sa anche già che Andrea Farinetti, il figlio di Oscar, sarà nominato presidente, mentre Piero Bagnasco, già amministratore delegato di Fontanafredda, andrà a sostituire Stefano Cigarini nel ruolo di amministratore delegato.

Come detto prima, l’investimento totale finora ammonta a 15 milioni di euro, di cui 5 dovrebbero essere versati da Coop Alleanza. Secondo le stime e i piani di sviluppo, in teoria il polo dovrebbe raggiungere un utile nel 2026.

Ce la farà la famiglia Farinetti a far decollare Fico? Le speranze sono poste sul Fico Stadium, lo stadio temporaneo del Bologna e sul fatto che nel parco Fico dovrebbe arrivare anche la linea rossa del tram. In aggiunta, per incentivare gli ingressi, i residenti e chi accede ai ristoranti non dovrà più pagare il biglietto di ingresso.

Oscar Farinetti, che da poco ha deciso di investire sul vino della Sicilia e che ha anche criticato i prezzi del Ticino (Ticino che, dobbiamo dirlo, non gliel’ha fatta passare liscia e gli ha ricordato che Eataly non era propriamente famosa per avere prezzi modici), ha annunciato che “inizieranno subito a studiare il rilancio”. Inoltre ha anticipato che tale piano di rilancio verrà presentato entro luglio, il che vuol dire, almeno fino ad allora, per adesso non cambierà niente.

Inoltre sembra che la famiglia Farinetti abbia già versato 10 anni di affitto in anticipo al Fondo Pai, il fondo proprietario del terreno. E i lavoratori diretti di Fico srl? A quanto si sa per questi 51 lavoratori non dovrebbe cambiare nulla.