Pamela Anderson condurrà un cooking show incentrato su ricette vegane

Pamela Anderson sta per tornare in televisione con Pamela’s Cooking With Love, un cooking show incentrato su ricette vegane e vegetariane.

di Luca Venturino 7 Febbraio 2023

Pamela Anderson è nuovamente pronta a conquistare il cuore dei telespettatori , questa volta prendendoli per la proverbiale gola: stando a quanto riportato dal The Guardian, infatti, la celeberrima attrice canadese tornerà a popolare il cosiddetto piccolo schermo con Pamela’s Cooking with Love, un cooking show prodotto da Food Network Canada che vedrà la stella di Baywatch cimentarsi ai fornelli con una serie di chef. Le “cavie” saranno i suoi stessi famigliari e amici, e la cornice la sua casa nella piccola cittadina di Ladysmith, sull’isola di Vancouver, dove di fatto è cresciuta; ma a stuzzicare il nostro interesse è soprattutto il fatto che il programma sarà concentrato su ricette vegane e vegetariane.

Pamela Anderson: dalla dieta vegana all’opposizione al foie gras

Sorpresi? Beh, significa che non conoscete bene la signorina Anderson. La nostra protagonista ha seguito infatti una dieta vegetariana fin da quando era una bambina e ne segue una vegana da ormai più di tre decenni. L’attenzione di Pamela Anderson sull’argomento, tuttavia, non si esaurisce qui: l’attrice è infatti nota da tempo per il suo attivismo in ambito di diritto degli animali, tanto da essere arrivata a scrivere a un certo Vladimir Putin nel relativamente lontano 2015 per convincerlo a bloccare una nave che trasportava carne di balena dall’Islanda al Giappone.

I nostri lettori più attenti si ricorderanno di quando, qualche anno fa, (era il 2018) l’ex bagnina di Baywatch venne invitata al parlamento francese in qualità di ambasciatrice della PETA per sostenere il disegno di legge che puntava a mettere fuori legge il gavage, ossia la famosa e controversa pratica di ingozzamento forzato delle anatre per produrre il foie gras.

Quindi insomma, la linea adottata dal suo nuovo cooking show non dovrebbe affatto sorprendere: difficile parlare di “seguire la moda” quando è palesemente evidente che i diritti degli animali siano uno snodo fondamentale tra le priorità di Anderson. E poi diciamocelo, siamo certi che sarà meglio del programma di Brooklyn Beckham.

Stando a quanto riportato dal The Guardian, la produzione di Pamela’s Cooking with Love fa parte di un più ampio movimento, una sorta di “resa dei conti” della star canadese con i media per il trattamento che le è stato riservato durante l’apice della sua fama negli anni ’90. L’idea di Pam pare sia quella di “raccontare come stanno veramente le cose”, donare una narrazione di sé stessa che non sia filtrata o macchiata dal frullatore mediatico. “Un giorno, magari” ha spiegato al The Guardian “la gente tornerà a vedermi come un essere umano”.